Tasas de interés activas bajan de 14.99% a 13.59% en ocho meses

De mayo 2025 a enero de este año, las tasas de interés activas, o sea, las que aplican los bancos a los préstamos, reflejaron una reducción de 140 puntos básicos, pasando de 14.99% a 13.59%.

El dato lo ofrece el Banco Central en su foro de artículos de opinión Página Abierta, en la que presenta un análisis del impacto de las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas por la institución.

El análisis señala que las tasas de interés interbancarias de 1 a 7 días, las de reacción más inmediata a las medidas de liquidez, pasaron de 13.19% a 5.80% en los ocho meses comprendidos desde mayo 2025 a enero de 2026, para una reducción de 739 puntos básicos.

Refiere que al considerar el conjunto de plazos, las tasas de interés de operaciones interbancarias transitaron de 11.54% a 6.95% de mayo de 2025 a enero de 2026, registrando una baja de 459 puntos básicos.

Expone que de manera similar, las tasas de interés pasivas que la banca múltiple paga a los depositantes se redujeron en 370 puntos básicos, pasando de 9.63% a 5.93% en el período citado, y las tasas pasivas de las asociaciones de ahorros y préstamos se redujeron de 8.73% a 6.39% en igual lapso de tiempo, consolidando una disminución de 235 puntos básicos.

Al abordar el análisis por los principales sectores económicos, los técnicos del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera indican que en el período de mayo 2025-enero 2026, la tasa activa para operaciones de comercio al por mayor y al detalle bajó de 14.84% a 13.06%, disminuyendo en 178 puntos básicos.

Apunta que en el caso del sector de manufactura, la tasa activa fue menor en 166 puntos básicos al pasar de 13.15% a 11.49% .

Asimismo, indican que las operaciones de créditos al sector de la construcción experimentó una reducción de 205 puntos básicos en la tasa de interés, al transitar de 14.77 % a 12.72%.

Sostienen que en una magnitud similar, la tasa activa para financiamientos al sector agropecuario pasó de 15.94% a 13.92%, observando un ajuste a la baja de 202 puntos básicos.

En cuanto a las tasas de interés observadas para préstamos otorgados por la banca múltiple para fines de consumo personal y adquisición de viviendas, se registran iguales bajas.

Puntualmente, la tasa de interés en financiamientos de consumo pasó de 20.18% a 16.23%, reflejando una disminución de 395 puntos básicos, mientras que la tasa de interés para préstamos hipotecarios se redujo en 21 puntos básicos, bajando desde 12.14% a 11.93% en el mismo período.

En el análisis se destaca que las operaciones de financiamiento hipotecario de las asociaciones de ahorros y préstamos, cuya tasa de interés se redujo de 14.37% a 12.96%, una reducción de 141 puntos básicos.

El Banco Central refiere que las medidas aprobadas por la Junta Monetaria y las adoptadas por la institución han logrado una reducción generalizada en las tasas de interés del mercado monetario y crediticio.

Esto, tanto en los distintos tipos de operaciones, como en los principales sectores económicos y subsectores del sistema financiero.

Expone que estas disminuciones se encuentran reflejadas, además, en el contexto particular de diversas entidades de intermediación financiera, como lo expresara el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, sobre las menores tasas de interés con que ha venido operando dicha entidad.

Además de las perspectivas anunciadas de tasas de interés aún más reducidas que dicha entidad bancaria implementará durante el 2026 para los sectores económicos a los que se orienta.

Proyección

En el análisis del comportamiento de las tasas de interés activas y pasivas, los técnicos del Banco Central proyectan que en lo adelante, en la medida en que continúan operando los canales de transmisión de la política monetaria y las tasas de interés en los mercados financieros globales adoptan una senda a la baja en el 2026, se conservaría la tendencia a la disminución de las tasas de interés locales, en un contexto en que la inflación se mantendría en su rango meta de 4% ± 1%, propiciando un entorno de certidumbre favorable al dinamismo de los sectores económicos y a la estabilidad del sistema financiero.