Hacienda busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración que fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar mediante el impulso de certificaciones en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores de este sector.

El convenio fue rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros).

Con esta colaboración, que forma parte de una amplia estrategia del MHE en la materia, se robustece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea de esta área cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.

En ese sentido, FIBA aportará su reconocida experiencia internacional para establecer junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector.

Para esto se aprovechará la vinculación de la FIBA con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) como entes esenciales para las capacitaciones y el aumento de las capacidades de los recursos humanos.

El acuerdo es parte de la implementación de la Resolución núm. 217-2025, normativa que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitación certificada para los Oficiales de Cumplimiento con el objetivo de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la prevención del lavado de activos requerido por el Estado.

Con esta alianza se reduce la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ya que más allá de capacitaciones, se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado.

Esta alianza se enmarca en la política de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el Ministerio en colaboración de organismos globales para asegurar que el sector regulado disponga de opciones de excelencia para garantizar su profesionalización y cumplimiento legal.

En la actividad el ministro Díaz estuvo acompañado del viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el jefe de Gabinete del Ministerio, Romeo Ramlakhan y Claudia Álvarez, directora de Casino y Juegos de Azar, entre otros.