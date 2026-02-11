Activos del Popular cierran 2025 en más de RD$929,748 millones

Los activos del Banco Popular Dominicano (BPD) cerraron el año 2025 en más RD$929,748 millones, equivalentes a un crecimiento de un 9.4% más con relación al 2024, y mostrando así excelentes resultados en sus principales indicadores.

“Terminamos el año con un excelente desempeño y con todos los indicadores alineados a las mejores prácticas”, expresó el presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en una actividad con ejecutivos y representantes de medios de comunicación, donde reafirmó el convencimiento del banco en el firme potencial del país y en seguir apoyando el crecimiento de esta economía.

En los últimos cinco años, el Popular ha duplicado el tamaño de sus activos, en un contexto de estabilidad económica y cambiaria.

Asimismo, dijo Paniagua, que el banco ha incrementado sus activos en un 50%, y explicó el comportamiento de cada uno los indicadores y el crecimiento observado en la demanda de créditos en el último trimestre del 2025.

En términos de financiamiento, la cartera total de créditos creció más de 7.8%, la cartera comercial 11.6%, la hipotecaria más de 8.4%.

La cartera de préstamos neta, alcanzó RD$579,145 millones, para un crecimiento de RD$42,134 millones, respecto a los RD$537 millones alcanzados en 2024. Este aumento estuvo impulsado principalmente por el incremento de la cartera comercial en RD$38,700 millones, para un 11.6% más que el año anterior; seguida por la hipotecaria en RD$6,367 millones, para un crecimiento de un 8.4%.

En cuanto a los depósitos, Paniagua explicó que alcanzó de manera total a RD$702,933 millones, para un aumento de RD$57,200 millones en términos absoluto y un 8.9% más respecto al cierre de 2024, impulsados por el aumento de todos los productos.

Los depósitos a la vista crecieron 8.2%, y a la vista, RD$12,677.1 millones; a plazo, RD$25,252 millones, equivalentes a un crecimiento de 11.6%; ahorro, RD$19,310 millones, para un 7.1% de crecimiento. El presidente ejecutivo del BPD destacó la diversificación de la cartera de depósitos y dijo que el hecho de que el 42% de los depósitos sean en ahorros habla mucho de la misión del banco de dar acceso a los servicios financieros.

Además, el 89% de los pasivos del banco están representados por depósitos, lo que refleja la confianza del público.

Calidad de cartera, solvencia y rentabilidad

Paniagua señaló que el Popular logró mantener una de las tasas de morosidad más bajas del sistema, situándose en 1.55%, por debajo del promedio de la banca múltiple que fue de 1.72%, y del promedio regional latinoamericano estimado en 2.7%.

Asimismo, la cobertura de provisiones alcanzó 1.93 veces la cartera vencida, superando los estándares locales e internacionales.

En términos de solvencia, el índice del Popular se situó en 15.55%, superior en un 55% al requerimiento regulatorio de un 10%.

Las utilidades netas ascendieron a RD$29,737 millones, luego de descontar RD$8,085 millones correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta. Este resultado presenta un aumento de RD$2,728 millones con relación al año anterior, equivalente al 10%. La entidad alcanzó un retorno sobre activos de 3.34% y un retorno sobre capital de 22.63%, indicadores que superan los promedios del sistema financiero nacional.

Al presentar los resultados preliminares, Paniagua reafirmó el liderazgo del banco como la principal entidad financiera de capital privado del país, y el positivo desempeño de la entidad al cierre de 2025, lo cual le permitió mantener su estrategia de crecimiento y canalizar recursos financieros para atender las necesidades de los sectores económicos y la población en general, enfocándose en actividades productivas, comerciales y emprendedoras, al tiempo que profundizó su aporte al desarrollo económico, social y medioambiental del país

Durante el encuentro con ejecutivos de medios de comunicación y líderes de opinión pública, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, presentó los resultados preliminares de la entidad al cierre de 2025.Externa

“Estos resultados están basados en el esfuerzo de un equipo comprometido, robustas plataformas tecnológicas y operativas, y en la innovación constante, pero no menos importante están respaldados por el apoyo y confianza recibidos de nuestros clientes, accionistas y relacionados”, expresó Paniagua.

Transformación digital

Al cierre del año, el índice de eficiencia cerró en 48.7%, consolidando al Popular como el banco más eficiente del mercado, desempeño que se refleja también en la experiencia del cliente, con un índice de recomendación neta (NPS) de 71, el más alto en la historia de la entidad.

En transformación digital se implementaron 116 proyectos de optimización basados en metodologías Lean, automatización y gestión por procesos y RPA, que generaron ahorros de importancia.

La App Popular registró más de 122 millones de transacciones anuales; el 80% de los clientes activos la utiliza y el 45% de los productos se adquiere a través de canales digitales.

Además, el banco mantuvo por quinto año consecutivo la primera posición en el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano de la Superintendencia de Bancos, siendo la

En 2025, el banco destinó RD$12,000 millones en inversiones, mantenimientos y licencias, garantizando la seguridad, continuidad, disponibilidad y modernización de las plataformas tecnológicas. Y, RD$1,600 millones en programas de sostenibilidad y responsabilidad social, incluyendo educación financiera y desarrollo institucional.

Lanzará iniciativa

En línea con la visión de inclusión financiera el presidente ejecutivo del Popular anunció que, en las próximas semanas, el banco lanzará una estrategia orientada a ampliar la bancarización mediante una solución de pagos integrada en sus canales digitales y una aplicación diseñada para personas no bancarizadas.

Esta herramienta facilitará el acceso a pagos simples y seguros, fortaleciendo el papel del banco como agente de inclusión económica en el país y respondiendo a la misión que hace 62 años determinaron sus fundadores para democratizar en el país el acceso a los servicios financieros.

En adición, la institución mantiene más de 1,557 subagentes bancarios activos en el 87% de los municipios del país, fortaleciendo la inclusión financiera. En 2025 obtuvo la medalla de oro en el primer Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos.

Más de 5,000 colaboradores adoptaron herramientas de inteligencia artificial como Copilot. Se completaron más de 1,600 cursos en IA y se invirtieron más de 5,000 horas en capacitación, dijo

Sepa más

Bienestar

Asimismo, se inauguró el Centro Deportivo Popular, un espacio moderno con canchas múltiples y senderos de caminata, que recibió más de 7,800 visitas en su primer año, beneficiando a más de 2,000 colaboradores. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la institución con el bienestar físico y emocional de su equipo humano.

A finales del año pasado, el banco fue reconocido por su estrategia Bienestar Integral en los Premios Prácticas Prometedoras, una iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que destaca las mejores iniciativas empresariales alineadas con los ODS, dijo el presidente ejecutivo del Banco Popular.