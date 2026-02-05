Abinader asegura RD avanza una hoja de ruta para duplicar el tamaño de su economía al 2036

El presidente Luis Abinader afirmó que el país se consolida como una de las economías más dinámicas de la región, con crecimiento sostenido, estabilidad institucional y una visión clara de futuro, durante su intervención en el Panel Presidencial de Alto Nivel: “Nuevo Capítulo de América Latina: ¿Qué sigue?”, realizado en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit).

Al compartir escenario con los presidentes de la República del Paraguay, Santiago Peña, y de la República del Ecuador, Daniel Noboa, el mandatario destacó que la República Dominicana avanza con una hoja de ruta orientada a duplicar el tamaño de su economía hacia el año 2036, impulsando la inversión, la logística, la innovación y los sectores tecnológicos.

“El récord de inversión extranjera directa alcanzado refleja la confianza en nuestras instituciones, en la estabilidad política y en la previsibilidad de nuestras políticas públicas”, señaló el jefe de Estado al subrayar que estos factores han sido determinantes para el desempeño económico del país.

Abinader sostuvo que la gobernanza democrática y la confianza institucional constituyen pilares esenciales para el desarrollo sostenible, al tiempo que reafirmó el compromiso del país con la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar los desafíos globales.

“Siempre hemos estado comprometidos con la defensa de la democracia. No nos gusta la intervención; a nadie le gusta. Pero también entendemos que, en un mundo interconectado, la cooperación es indispensable”, expresó.

Al referirse a la seguridad regional, el presidente señaló que el combate al crimen organizado requiere alianzas sólidas y confianza entre los Estados. “No se puede luchar contra el crimen organizado ni el narcotráfico de manera aislada. La cooperación internacional ha sido clave para mejorar la seguridad en la República Dominicana”.

Abinader indicó que los resultados en materia de seguridad han fortalecido la confianza ciudadana y la credibilidad institucional del país. “Hoy la República Dominicana es uno de los países más seguros de la región, y eso es resultado del trabajo conjunto y del fortalecimiento de nuestras instituciones”, sostuvo.

Visión de largo plazo

Subrayó que el desarrollo económico ha estado acompañado de una visión de largo plazo. “Hemos trazado una hoja de ruta clara hacia el 2036, con el objetivo de duplicar nuestra economía y seguir elevando la calidad de vida de nuestra gente”.

El gobernante dominicano explicó que la diversificación productiva del país responde a una estrategia deliberada de desarrollo inclusivo. “Nuestra economía no depende de un solo sector. Turismo, zonas francas, agricultura y logística crecen de manera complementaria, fortaleciendo la resiliencia del país”.

El presidente reiteró el compromiso de la República Dominicana con el multilateralismo y la cooperación global basada en resultados. “Creemos en un multilateralismo que funcione, que produzca soluciones concretas y que beneficie tanto a los países grandes como a los medianos”.

República Dominicana, Paraguay y Ecuador

Durante el panel, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, subrayó la importancia de defender la democracia frente a regímenes autoritarios y de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado. Peña afirmó que la relación con los Estados Unidos debe entenderse como una asociación entre países soberanos y destacó que naciones como Paraguay, Ecuador y la República Dominicana forman parte de un grupo de democracias de poder medio que están avanzando y asumiendo un rol responsable en la estabilidad del hemisferio occidental.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfatizó que la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional requiere cooperación bilateral y multilateral efectiva, especialmente en la región del Caribe. Noboa valoró los resultados alcanzados por países que han fortalecido alianzas estratégicas y cooperación en materia de seguridad, situando a la República Dominicana como una referencia regional por su enfoque pragmático y por los avances logrados en estabilidad y seguridad, en línea con los planteamientos expuestos por el presidente Luis Abinader durante el panel.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard, y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán.