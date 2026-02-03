El Banco Central proyecta economía crecerá 4% este año

El Banco Central proyecta que la economía dominicana cerrará este año 2026 con un crecimiento de 4.0% del producto interno bruto (PIB), debido a que la demanda interna aumentará sustentada en una mayor inversión pública y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año.

Adicionalmente, República Dominicana se beneficiará de los altos precios del oro y del petróleo, relativamente bajos, dice.

Proyecciones.Externa

Indica que basa su análisis en supuestos prudentes y realistas sobre la economía internacional, la evolución del gasto público, la inversión y la demanda privada.

Es este el análisis que permite plantear como escenario central una recuperación del producto que aceleraría su crecimiento de 2.1% en 2025 a un nivel cercano al 4.0% en 2026, lo que permitiría al país mostrar una vez más su reconocida resiliencia frente a choques adversos, agrega el BCRD explica en su informe Página Abierta.

De igual modo, sustenta sus proyecciones en un sistema de pronósticos compuesto por distintos modelos que toman en cuenta diversos factores, destacando la evolución de la actividad productiva, la demanda interna y externa, las condiciones financieras y el entorno internacional.

Consciente de la relevancia de este pronóstico para el proceso de toma de decisiones de hogares y empresas, desde la Asesoría de la Gobernación se presenta a la opinión pública un análisis detallado sobre tan importante tema, indica.

El análisis “Perspectiva de crecimiento de la economía dominicana 2026: Una visión institucional”, de la autoría de Julio Andújar Scheker y Francisco Ramírez, precisa que el actual escenario del BCRD es consistente con una recuperación gradual de la economía mundial, en un entorno de mayor liquidez y de reducción de las tensiones comerciales.

No obstante, señala que la materialización de esta proyección depende en gran medida de cómo evolucione la geopolítica y la incertidumbre que ha afectado a los mercados internacionales durante el último año.

Destaca que las proyecciones de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las de especialistas privados como Consensus Forecast y Focus Economics se encuentren en la misma dirección que las previsiones del Banco Central e incluso en algunos casos presentan un mayor optimismo.

Tanto el Banco Mundial, como el FMI, proyectan un crecimiento de 4.5% para República Dominicana, mientras Consensus Forecast y Focus Economics prevé una expansión de 4.1% y solo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presenta un escenario de crecimiento de 3.6%, por debajo de la proyección del BCRD.

Enfoques

Al analizar el crecimiento de una economía como la dominicana es importante tener en cuenta la diferencia entre el enfoque de corto plazo y el de largo plazo, dicen los analistas.

Explican que en el corto plazo, el ritmo de crecimiento ha estado influido por la alta incertidumbre internacional, por condiciones financieras restrictivas en los mercados globales y por una moderación de la inversión en sectores relacionados con la demanda interna como la construcción y la manufactura.

También citan el impacto de la tormenta Melissa, principalmente en el sector agrícola, fenómeno que impactó el dinamismo de la economía y la inflación.

No obstante, con el proceso de normalización de las condiciones monetarias y el dinamismo de la inversión pública se espera una recuperación progresiva de la actividad productiva que permita alcanzar las previsiones del BCRD.

Para el análisis de largo plazo, se toma en cuenta el comportamiento de los principales determinantes de la producción, los cuales son impactados por reformas estructurales y factores institucionales, entre otros.

República Dominicana cuenta con sólidos fundamentos, reflejados en la estabilidad del sistema financiero, en posiciones externas y fiscales manejables, en un marco de política monetaria creíble y en expectativas de inflación adecuadamente ancladas, señala.

Se ha señalado también que nuevas reformas estructurales son fundamentales para elevar el crecimiento potencial en el mediano y largo plazo, lo cual no deja de ser cierto. Pero se debe tener en cuenta que el diseño y ejecución de estos ajustes estructurales toma más tiempo y requiere del apropiado consenso entre los sectores público y privado, tal y como se viene trabajando en el programa META 2036.

Sepa más

Ven como algo natural que existan diferencias entre las proyecciones elaboradas por instituciones, por analistas y economistas privados, ya que responden a distintas metodologías, y supuestos al momento en que se estima la proyección.

En el caso del BCRD, aseguran, las estimaciones las realiza un equipo técnico de primerísima calidad y de alta formación que cuenta con un sistema de pronósticos reconocido en diversos foros internacionales.