BCR informa la inversión extranjera directa alcanzó los US$5,032.3 millones al cierre de 2025

El Banco Central (BCRD) informó que, según cifras preliminares, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$5,032.3 millones al cierre de 2025, aumentando US$509.1 millones (11.3%) en comparación con el año 2024.

Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre. Esta capacidad refleja la solidez de los fundamentos del país, que combina una paz social sostenida, estabilidad económica y política, y seguridad jurídica, unido a un entorno de negocios atractivo sustentado en programas de incentivos fiscales, infraestructuras modernas y un sistema de telecomunicaciones de alto nivel, además de un firme apoyo gubernamental a la inversión extranjera.

IED.Externa

La distribución sectorial muestra que la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de turismo (26.3%) y energía (23.8%). Asimismo, se destaca la evolución que ha tenido el sector energético, el cual amplió su participación dentro de la IED desde 9.2 % en 2019 a un 23.8% al cierre del 2025, principalmente por los incentivos del Estado dominicano dirigidos hacia las energías renovables. Otro sector relevante para la IED ha sido el inmobiliario, cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país.

Señala que, además del aumento de los flujos de IED (11.3%) y de remesas (10.3%), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable durante el año 2025.

Las exportaciones

Las exportaciones totales alcanzaron US$15,930.6 millones, incrementando un 14.4% con respecto a 2024. Dentro de estas se destaca las exportaciones de oro, la cuales alcanzaron los US$2,413.2 millones, unos US$913.3 millones adicionales (60.9%) con relación a 2024, impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral en los mercados internacionales.

Las exportaciones de zonas francas lograron la cifra de US$8,548.6 millones, aumentando un 0.6% de manera interanual.

Asimismo, el BCRD resalta que los ingresos por turismo para el cierre del 2025 sumaron US$11,318.5 millones, unos US$346.1 millones (3.2%) por encima de los ingresos de 2024. Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el año 2025, que alcanzaron los 11.6 millones.

Destaca que, según estas cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los US$47,300 millones en 2025, lo que implica un aumento de unos US$3,400 millones respecto al 2024, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio.