País logra negociaciones por más de US$13,370 MM

“Lo volvimos a hacer” dijo el ministro de Turismo, David Collado, al anunciar el millonario monto de nuevas inversiones turísticas para República Dominicana en FITUR.

El país reafirmó su liderazgo al cerrar con negociaciones por más de US$13,370 millones de dólares, lo que equivale a RD$885,680 millones, informó el ministro de Turismo, David Collado.

En el tradicional desayuno en el Casino de Madrid, Collado expresó un gran regocijo por el “rotundo éxito del país” en esta vitrina de negocios turísticos en la que se ha convertido la feria de Madrid, que mantiene los stand y pasillos del IFEMA abarrotados de visitantes.

En esta 46 edición de FITUR, el país no sólo alcanzó un récord en millonarias inversiones, sino que mostró los avances en conectividad aérea, acuerdos para convertir al país en el primer lugar en sostenibilidad, mayor inclusión y accesos a personas con discapacidad, y el inicio del multidestino con Puerto Rico.

Collado detalló que mediante el acuerdo multidestino con Puerto Rico con la gobernadora del país vecino, la aerolínea Arajet pondrá los pasajes a un costo promedio de US$199, indicó. También informó que en los próximos meses el Mitur sacará un plan en turismo sostenible que incluirá mayor acceso para las personas con discapacidad.

Señaló que en las zonas turísticas hay acceso para personas con discapacidad en todas las obras del Mitur, como también en La Romana, Bayahíbe, y la zona Colonial.

El segundo paso será en Bávaro, Punta Cana que, tambien tiene algunos accesos. Al respecto, el ministro señaló que se trabaja para que el país sea el destino más accesible del Caribe.

Juan Bancalari, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), dijo que están orgullosos de la participación de República Dominicana y del trabajo que se ha hecho, y reconoció el desempeño de la banca dominicana en FITUR 2026.

En las jornadas realizadas del 19 al 23 de este mes en Madrid, el Banco Popular Dominicano (BPD) logró cerrar negocios por US$6,200 millones con potencial de financiamiento.

El Banco de Reservas negoció más de US$6,500 millones en cuales representan a más de US$4,000 millones en créditos y el BHD unos US$2,970 millones.

Mayor conectividad

Como eje estratégico del Mitur, el país también mostró un gran éxito en conectividad aérea.

El ministro Collado reveló los acuerdos arrojados con Air Europa, France e Iberia, está última que se comprometió atraer aviones más grandes y confortables.

Asimismo, con hoteles y más habitaciones, como el anunciado por Hyatt en Miches; St. Regis, Ritz Carlton y uno que construirá Abraham Hazoury con más de 1,000 habitaciones, lo que muestra que el turismo va por buen camino.

Respecto a la diversificación citó el crecimiento del turismo deportivo, los PGA, torneos de golf y el anunciado estadio con capacidad para más de 20,000 personas.

Bancos realizan una gran labor

Marca liderazgo

El Banco Popular reafirmó su liderazgo. Los resultados de más de 54 reuniones con inversionistas representan una inversión total estimada en US$6,200 millones para 36 proyectos.

Afianza compromiso

Los acuerdos del Banreservas, superiores a US$6,500 millones, cerraron en inversiones concretas de financiamientos de proyectos turísticos por más de US$4,200 millones..

BHD crece más

El BHD realizó en la feria más de cincuenta reuniones con potenciales socios que proyectan inversiones por encima de US$2,970 millones.