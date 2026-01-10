Banco Popular enfoca su liderazgo en la diversificación turística

Con una larga trayectoria de liderazgo en el desarrollo del turismo del país, el Banco Popular Dominicano (BPD) anunció su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una amplia agenda centrada en el impulso del financiamiento turístico, la diversificación del destino y el fortalecimiento de relaciones institucionales estratégicas para el sector, como parte de más de 30 reuniones de trabajo y encuentros con líderes y representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores, operadores turísticos y otros actores.

FITUR 2026 se llevará a cabo del 21 al 25 de este enero en el recinto ferial IFEMA, en Madrid, España.

En la exhibición, el BPD buscará explorar nuevas oportunidades de inversión y acompañamiento financiero a proyectos vinculados al desarrollo y la diversificación de la oferta turística, como en otras ocasiones en las cuales ha logrado importantes proyectos de desarrollo en distintos polos. En 2019, previo a la pandemia, la entidad bancaria logró negociones por más de US$1,000 millones, en 2020 fueron US$51,500, En 2021 US$59,000 millones, en 2022 US$1,071 millones y US$1,300 millones en 2023, año que correspondió al período post pandemia y que marcó el reinicio del crecimiento sostenido en la industria turística mundial.

El 2024, el BPD casi duplicó sus resultados al cerrar negociaciones de financiamientos para actividades turísticas por US$2,500 millones. El “boom” fue alcanzado en FITUR 2025, con un cierre de negociaciones de US$6,200 millones en 26 proyectos, según datos publicados de las ferias anteriores.

De acuerdo con un comunicado del BPD, esta institución bancaria ha asumido desde inicios de la década de 1990 la visión y estrategia en cuanto al potencial de desarrollo del turismo dominicano permitiéndole posicionarse como la pionera en el país en ofrecer soluciones financieras diseñadas para responder a las necesidades específicas del sector.

Como parte de este servicio especializado, la entidad bancaria incluye un amplio portafolio de opciones de financiamiento y estructuración de operaciones para la construcción de infraestructuras hoteleras, la renovación de instalaciones existentes y el respaldo a iniciativas orientadas a ampliar y fortalecer la innovación de la propuesta turística del país, dice.

Agrega que más allá del apoyo financiero y como reflejo a su compromiso con el sector, el Popular pertenece a organizaciones internacionales y nacionales vinculadas al turismo, siendo miembro activo en el país de Asonahores (Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana), estando al frente de la presidencia del Clúster Turístico de Santo Domingo y contando con presencia en otras asociaciones y gremios sectoriales.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, encabezará la delegación que viajará a Madrid, junto a un equipo de ejecutivos de diversas áreas de la organización financiera que sostendrán estos encuentros con empresas e instituciones de la industria turística. En la edición 46 de FITUR, el Popular presentará su enfoque actual en materia de financiamiento turístico, alineado con los ejes estratégicos definidos por la organización financiera, con énfasis en la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor a largo plazo para la economía nacional.

La entidad bancaria dice estar positiva en cuanto a la madurez del sector turístico dominicano y pronostica que República Dominicana será foco de atención de muchos nuevos inversionistas internacionales, gracias a la estrategia de diversificación de destinos que el país está impulsando.

2025 fue un año extraordinario

El Popular cerró el 2025 como un año de un desempeño extraordinario para su cartera turística, con relevantes operaciones en diferentes puntos del país. Entre ellas, se destaca la estructuración que la entidad bancaria realizó en alianza con el Grupo Meliá para adquirir el 25% de participación en las sociedades propietarias de los hoteles Paradisus Palma Real Golf & Spa y ZEL by Meliá, ubicados en el país.

Indica que esta innovadora operación, que se completó con un financiamiento a largo plazo por US$17 millones, obtuvo el galardón “Transacción del Año” durante el Foro de Inversión Turística 2025 de ASONAHORES, destacándose que marca un antes y un después en la forma en que se conciben y ejecutan inversiones turísticas en el país, consolidando al Popular como un referente regional en estructuración financiera para el sector hotelero.

FITUR es uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel global, reuniendo anualmente a miles de profesionales, inversionistas e instituciones vinculadas a la industria. En su edición de 2025, la feria registró más de 250,000 visitantes provenientes de 156 países, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio de tendencias, oportunidades de negocio y cooperación internacional.

La edición 46 de FITUR 2026 incorpora como novedad el Pabellón del Conocimiento, un espacio diseñado para centralizar el debate sectorial y la innovación tecnológica. Este pabellón integrará secciones especializadas como FITUR TechY y FITUR Talent, orientadas a abordar temas clave como la digitalización, la eficiencia operativa y la gestión sostenible de los recursos en la industria turística. Este año, República Dominicana participará activamente en la feria (21-25 Ene 2026 en IFEMA Madrid) con una ambiciosa agenda para destacar su oferta turística, especialmente Pedernales, Miches y Punta Bergantín. El país socio invitado es México.

Acontecimientos

En las diversas ediciones de la FITUR, el presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, se ha referido a los acontecimientos nacionales, específicamente relacionados con la economía, los estímulos y las políticas monetarias adoptadas para afianzar el crecimiento.

La exhibición también ha sido escenario de la promoción y divulgación de la cultura dominicana. En 2025 fue presentado el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, y de los logros de las ferias anteriores, los crecimientos de las llegadas, de las inversiones, la diversificación, del desarrollo del turismo complementario y de la presentación de nuevos polos.

El Banco Popular, junto a su casa matriz, Grupo Popular, asegura que continuará impulsando proyectos de vanguardia que fortalezcan la posición de República Dominicana como uno de los líderes en turismo a nivel global. Esto incluye la introducción de nuevos productos con el objetivo de diversificar e innovar su cartera turística.

El Popular aprovecha su posicionamiento en distintos foros internacionales como la ONU Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), de los cuales es miembro afiliado, para promover desde ahí proyectos de vanguardia.

En 2024, FITUR registró una asistencia récord de 250,000 visitantes provenientes de 152 países, entre ellos más de 153,000 profesionales del sector y 97,000 asistentes del público general.

República Dominicana fue país invitado a FITUR, con 253,490 participantes, 142,642 profesionales, 110,848 público general, 5,367 medios de comunicación y 10,487 empresas.

En 2025, la feria reunió a más de 9,500 empresas y representantes de 156 países, y atrajo a 255,000 visitantes (155.000 profesionales).