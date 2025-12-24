ProUsuario registra más de 3,000 casos de sustracciones de dinero a ahorrantes

La Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) reporta que el número de reclamaciones por débitos de cuentas no autorizados entre enero y noviembre de 2025 alcanzó los 3,018 casos.

Este número representó el 3% de las reclamaciones recibidas por ProUsuario durante los primeros 11 meses de este año, dice la institución a requerimiento de este medio.

En los últimos meses se registran quejas de clientes del sistema financiero de que han visto reducciones no autorizadas de su dinero ahorrado en sus cuentas.

El concepto de débitos de cuentas no autorizados se refiere a la extracción de alguna cantidad de dinero de una cuenta sin que el titular haya dado su aprobación o que no recuerde haberla dado.

Los usuarios de los servicios financieros tienen la prerrogativa de solicitar la asistencia de ProUsuario cuando entiendan que sus derechos han sido vulnerados por alguna entidad financiera, explicó la entidad, que es parte de la Superintendencia de Bancos.

Explicó que el proceso inicia en la propia entidad. El usuario debe reclamar primero en su banco o institución financiera, asegurándose de recibir una constancia por escrito de su solicitud.

Una vez que el banco le dé respuesta, si esta no le satisface, puede acudir a ProUsuario con la documentación que demuestre su reclamación previa.

Sostiene que desde 2020, ProUsuario ha hecho importantes esfuerzos para acercarse a los usuarios y usuarias financieros.

Uno de los aportes más visibles ha sido el lanzamiento de su aplicación móvil ProUsuario. Esta herramienta permite acceder al historial crediticio de manera gratuita y sin límite de visualización.

De igual manera, la aplicación funciona como una ventana directa a la realización de denuncias, quejas y reclamaciones, que antes requerían de la presencialidad.

También señala que otros canales de acceso a ProUsuario son las redes sociales, correo electrónico, página web, mensajería instantánea, asistencia telefónica y la atención presencial.

reportes

Un usuario reportó la sustracción de RD$20,000 de su cuenta de ahorros a un banco local y la respuesta fue que tenía hasta 36 semanas para emitir un veredicto final. Tres meses después la respuesta que el cliente recibió fue de no favorable.

Otro banco múltiple privado respondió ante otro reclamo por la sustracción de RD$2,000 de una cuenta de ahorros que habrá que esperar seis meses para dar un veredicto.