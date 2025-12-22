Banco Central destaca solidez del sistema financiero durante 2025

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) estimó que, pese a los retos y a las perspectivas económicas mundiales durante el 2025, el sistema financiero dominicano se mantuvo estable y resiliente, consolidando su peso dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante el año y conforme a las últimas informaciones disponibles a noviembre de 2025 por la entidad, los activos totales se incrementaron más de RD$343,000 millones hasta alcanzar los RD$4.19 billones, representando un 52.6% del PIB, mostrando un dinamismo donde los activos incidieron en el incremento de cartera de crédito de 2.30 billones y en las inversiones de RD$1.0 billones.

Pese a este crecimiento, la cartera de crédito se mantiene robusta, donde el 72% de los créditos se colocó a un perfil de deudores con una clasificación de riesgo A para indicar que pagan a tiempo y no mantienen atrasos a más de 30 días. Gracias a esto, la morosidad de los créditos se mantiene en un 1.9%, considerada como un nivel consistente.

A su vez, El BCRD sostiene que el sistema cuenta con un nivel de cobertura del 162% sobre la cartera vencida, guardando RD$1.62 por cada RD$1 de préstamo vencido.

Captaciones del público

El informe explica que el crecimiento de los activos se sustenta en la confianza de los ahorrantes, demostrada en el aumento de los depósitos en moneda nacional, con un incremento de RD$2.27 billones (28.5% del PIB), mientras que los depósitos del público en moneda extranjera se totalizaron en más de US$14,500 millones, representando un 11.9% del PIB y el 31.5% del flujo estimado de divisas, con la expectativa de que supere los US$46,000 millones. Por su parte, las entidades financieras fortalecen su capital y reservas con un patrimonio neto de hasta RD$511,000 (6.4 % del PIB), dando un resultado en el índice de solvencia de 17.07 %, muy por encima del mínimo del 10 % que requiere la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, y una rentabilidad del patrimonio de 21.65 % y en los activos de 2.59 %.

Estabilidad financiera

La administración financiera, mediante la tercera resolución de la Junta Monetaria, adoptó medidas recientes para prevenir riesgos en las operaciones de las entidades de intermediación financiera, comprobando que el sistema soportaría escenarios económicos significativos sin comprometer sus servicios.

“Los análisis de estabilidad financiera y las pruebas de estrés realizadas al sistema financiero consolidado no encuentran evidencia de vulnerabilidades financieras significativas que puedan comprometer la provisión de servicios financieros de la economía dominicana. Aún ante la ocurrencia de escenarios severos y extremos de riesgos, las entidades cuentan con niveles de capital suficientes para mantener la provisión de servicios financieros, donde el sistema financiero consolidado mantiene niveles de capital superiores al 6 % del PIB”, aseguran en el documento.

Entre las medidas mencionaron el mejoramiento del fondo de contingencia, garantizando los ahorros de cada depositante hasta en una cuantía de RD2,355,000, junto con la actualización del Reglamento Cambiario y el Reglamento de Riesgo Operacional para fortalecer la transparencia, gestión de riesgo y conducta de mercado.

Tasa de interés

Las tasas de interés del sistema se redujeron en los últimos meses, destacándose la tasa interbancaria de la banca múltiple con un máximo de 12.59% en junio y un 7.05% en el curso de diciembre. Esto significa una disminución de 554 puntos básicos.

El promedio de las tasas de interés activas en la banca múltiple pasó de 15.05% en diciembre de 2024 a 13.37% en lo transcurrido del mismo mes en 2025. Con esto se muestra una reducción de 168 puntos básicos.

Estas reducciones contribuyen a una baja en el costo del dinero, favoreciendo los préstamos personales y empresariales.

Para el 2026 se espera que la cartera de crédito se expanda en torno al 10%-12%, mientras los activos totales se ubiquen cerca del 52% del PIB, a la vez que las captaciones y el patrimonio continúen fortaleciéndose según su tendencia histórica.