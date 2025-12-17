Cepal prevé el país cerrará con un crecimiento de 2.9% por una menor inversión privada y un menor ritmo del turismo

En un contexto de desaceleración económica mundial, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, revela que para el cierre de este año 2025, la economía dominicana terminará con un crecimiento de 2.9% y explica que las razones de esa baja respecto al 2024 se debe a una menor inversión privada, y a un menor ritmo del turismo.

Salazar-Xiriachs respondió a este medio como parte de la celebración del informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025.

¿Puede hacerme un retrato en síntesis de la economía dominicana? Todos proyectan la vuelta al crecimiento del PIB, pero la dependencia del comercio global es muy fuerte. ¿Qué recomendación hace la Cepal para lograr el florecimiento económico con ruptura de la desigualdad social?

“Para 2025, la Cepal estima que la economía de la República Dominicana crecería un 2.9%. La desaceleración con respecto al 5.3% de crecimiento en el 2024 se explicaría por una menor inversión privada- provocada por la incertidumbre a nivel internacional-, una moderación en el ritmo de crecimiento del sector turístico y por la desaceleración económica mundial”, dijo el secretario ejecutivo de la Cepal.

Además, agregó que en los primeros 10 meses del año se ha observado una desaceleración en sectores de alto encadenamiento productivo como la manufactura y construcción.

Respecto al 2026, sostuvo que en la Cepal estiman que en Republica Dominicana habrá una recuperación en el crecimiento del PIB de un 3.6%.

“Se espera una mejora del dinamismo interno, la recuperación del sector turístico y un contexto internacional más favorable”, manifestó Salazar-Xirinachs a Cándida Acosta, editora de Economía & Negocios de Listín Diario.

De igual modo, en la conferencia de prensa efectuada en Chile, el secretario ejecutivo de la Cepal considera importante señalar que en los últimos años la República Dominicana ha estado sistemáticamente entre las economías que más crecen en toda la región, y por encima del crecimiento promedio de la región.

Asimismo, precisó que no hay un factor único o una receta simple para impulsar y sostener altas tasas de crecimiento, si la hubiera muchos países estarían creciendo como lo está haciendo República Dominicana, y no es eso lo que está pasando.

Sin embargo, indicó que en la Cepal conocen mucho sobre las condiciones que generan crecimiento, y sobre las condiciones que matan al crecimiento, o lo afectan negativamente.

Indicó que diversos estudios muestran que hay tres factores centrales asociados con altas tasas de crecimiento: procesos dinámicos de transformación productiva y de incremento de la productividad; una mayor inversión privada y pública; y la calidad de la fuerza laboral, lo cual remite a la calidad de la educación y de la formación profesional.

Además, la República Dominicana ha hecho apuestas sectoriales que sin duda han contribuido a dinamizar el crecimiento económico, como el turismo y la manufactura para la exportación. Ese ha sido una de las claves del éxito de la RD en crecer a las tasas a las que lo ha venido haciendo. Es clave continuar apoyando a estos sectores, así como a nuevos sectores con alto potencial de contribuir a un crecimiento más productivo, inclusivo y sostenible, agregó.

“Así que en materia de crecimiento nuestra recomendación a los países es escalar las PDPs, incluyendo a través de iniciativas clúster, invertir en educación y formación vocacional, elevar la inversión pública y dentro de esto en políticas de ciencia, tecnología e innovación, y fortalecer los ecosistemas empresariales”, señaló.

También dijo que una segunda trampa en la que ven a los países sumidos es una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Y vemos una serie de áreas en las que los países deben trabajar para reducir desigualdad: el fortalecimiento de las políticas sociales y de protección social; la educación; avanzar hacia la igualdad de género; avanzar hacia estructuras tributarias más progresivas; y por supuesto eliminar la discriminación y respetar los derechos humanos.

“Eso, de manera muy comprimida, es lo que recomendamos a los países para promover un crecimiento más alto, inclusivo y sostenible y reducir desigualdades”, expuso.

¿Qué explicación tiene la Cepal sobre la economía dominicana y en cuanto a la pobreza multidimensional?

Salazar-Xirinachs dijo que de acuerdo con el informe Panorama social de América Latina y el Caribe, publicado recientemente la República Dominicana ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza multidimensional en los últimos años, pasando de 37.9% en 2014 a 21.0% en 2024.

Esta reducción se debe a crecimiento económico sostenido, la expansión de programas de protección social, y mejoras en educación, empleo y acceso a servicios básicos, agregó.

Sin embargo, el alto ejecutivo de la Cepal advierte que aún persisten distintas brechas estructurales que se manifiestan de manera heterogénea en el país y limitan el crecimiento de la economía. Solo el Distrito Nacional cuenta con un nivel alto de desarrollo humano, en el resto de las provincias presentan niveles medios o bajos, principalmente en la frontera con Haití.

En este contexto, sugiere fortalecer los ingresos fiscales del país ampliaría las capacidades del estado poner en marcha políticas públicas que fomenten la inversión en sectores estratégicos, corregir las desigualdades estructurales y fomentar un crecimiento inclusivo y de largo plazo.

Sepa más

EN PUNTOS

. La Cepal revela que Guatemala, Panamá y República Dominicana han mostrado una relativa resiliencia en 2025.

.República Dominicana creció 5% en 2024, 2.9% en 2025 y se proyecta que crezca 3.6% en 2026, según la Cepal.

. Este año 2025, RD creció menos que Costa Rica (4%); El Salvador (3.5%); Guatemala (3.9%); y Honduras (3.8%). En el Caribe, RD quedó también por debajo de Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Vicente y las Gradinas, y de Suriname.

. La desaceleración económica mundial se mantendrá. No obstante, Estados Unidos será la economía que más crecerá comparada con el resto del mundo.

. La Zona Euro tendrá un débil crecimiento. Las economías emergentes tendrán un mayor crecimiento del esperado.

.En América Latina y el Caribe el desempeño económico seguirá siendo insuficiente, pero mejor que durante el Covied-19.

.La inflación será menor en los países de la región ALC.

La Cepal recomienda avanzar en las reformas que impulsen la transformación productiva, las políticas sociales y el crecimiento potencial. Asimismo, adoptar sostenibilidad fiscal y reducir la vulnerabilidad externa.