Banco Central aclara queja de Acoprovi sobre fondos de encaje legal

El Banco Central informa que de los RD$81,000 millones liberados del encaje legal, RD$62,000 millones fueron a sectores productivos a una tasa de hasta un 9% anual, y que aplicaron tasas competitivas para las Mipymes, incluyendo proyectos de construcción y compras de viviendas.

Señala que a la construcción, de esos RD$62,000 millones se destinaron RD$13,947 millones para actividades que van desde la compra de terrenos, maquinarias, equipos e insumos utilizados, tanto para las etapas de levantamiento como de terminación de nuevos proyectos residenciales y comerciales.

A su vez, este monto incluye RD$1,882 millones para la construcción de nuevas viviendas de bajo costo.

Para la adquisición de viviendas, las entidades bancarias otorgaron RD$8,575 millones con recursos del encaje legal para tales fines, de los cuales RD$5,278 millones se utilizaron para la compra de viviendas de bajo costo e interés social y RD$3,297 millones a la adquisición de otros tipos de unidades habitacionales, dice el BCRD.

Sostiene que a partir de junio de 2025, las entidades han canalizado RD$22,522 millones para actividades asociadas a la construcción y compra de inmuebles mediante el encaje legal, representando cerca del 36 % de los RD$62,000 millones liberados.

“Considerando solo el segmento de las viviendas de bajo costo, el sistema financiero ha otorgado RD$7,160 millones tanto para su construcción como su adquisición, lo cual representa el 12% del monto utilizado de las medidas de encaje legal”, indica en un comunicado.

Con estas canalizaciones de recursos al sector de las viviendas, se demuestra a su vez el compromiso actual y continuado de la Junta Monetaria, el Banco Central y el sistema financiero en apoyar este importante sector de la economía dominicana, convencimiento que se evidencia, además, en liberaciones anteriores de recursos del encaje legal que han beneficiado al sector, como el caso de las aprobadas en 2015 y 2016 por RD$22,239 millones, 2019 con RD$34,360 millones, 2023 con RD$21,424 millones y 2024 con RD$35,355 millones.

Indica que recientemente la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), dijo que no fueron especializados recursos para ese sector en las medidas de liberación de encaje legal aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas por el Banco Central en junio de 2025, lo cual confunde a la ciudadanía sobre la provisión de financiamiento a ese sector.

En su análisis sobre los préstamos otorgados por las entidades de intermediación financiera utilizando recursos liberados del encaje legal como parte del programa aprobado por la Junta Monetaria desde junio de 2025, el BCRD recuerda que el programa de liquidez aprobado fue por RD$81,000 millones, los cuales fueron distribuidos en RD$64,000 millones del encaje legal y la recolocación de RD$17,000 millones de préstamos de facilidades de liquidez rápida (FLR) programados para haber llegado a su vencimiento y retornado al Banco Central a partir de junio de 2025.

Asimismo, precisa que los recursos del encaje legal son propios de las entidades bancarias como proporción de sus depósitos, siendo una reserva prudencial mantenida por éstas en el Banco Central.

Las decisiones de otorgar créditos con estos recursos son adoptadas por cada intermediario financiero, según su volumen de operaciones, apetito de riesgo y segmento de especialización de crédito, agrega.

“En ese sentido, dichas entidades evalúan el riesgo financiero de los deudores para concretar la decisión de facilitar o no el financiamiento, actuando prudentemente en protección de los depósitos de los ahorrantes y en procura de asegurar la reposición futura del encaje legal, una vez son pagados los financiamientos otorgados bajo esta modalidad”, indica.

Impacto en el crecimiento del crédito y tasas de interés del sector

De igual modo, el BCRD precisa que de las medidas de liquidez adoptadas en junio de 2025 el sector de la construcción y de adquisición de viviendas ha percibido un mayor flujo de financiamiento que se ha reflejado en las estadísticas agregadas del crédito en moneda nacional para estos renglones económicos, remitidas por las entidades de intermediación financiera.

Durante noviembre 2024-2025, la tasa de expansión del crédito para la construcción fue de 25.5 %, mientras que para la adquisición de viviendas resultó en 11.4 %. “En ambos casos, las tasas de crecimiento son superiores al ritmo de crecimiento de los préstamos privados en moneda nacional, que al cierre de noviembre crecieron en torno al 8% interanual”, señala.

Respecto a las tasas de interés y tomando como punto de partida a mayo de 2025 por ser previo al inicio de las medidas, se observa que de mayo a noviembre de 2025 se redujeron las tasas de interés activas de la banca múltiple en sus préstamos al sector construcción de 14.7% a 12.4%, para una importante disminución de 232 puntos básicos. Y, las tasas de interés de préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles se redujeron de 12.1% a 11.3% en el mismo intervalo de tiempo, completando una reducción de 80 puntos básicos.

Proceso

El BCRD explica que para acceder a las liberaciones del encaje legal, las entidades se están obligadas a remitir previamente al Banco Central los elementos probatorios de las operaciones, como los contratos, actos constitutivos o pagarés suscritos con los deudores beneficiarios, las evidencias de desembolso al deudor final, con especificación del monto, tasa de interés, plazo y destino del financiamiento conforme las exigencias dispuestas por la Junta Monetaria.

Estas condiciones son verificadas antes y después de los desembolsos y sujetas a los procesos de auditoría interna.

En puntos

. Las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria en junio de 2025 han resultado en la canalización de recursos hacia las actividades de construcción, así como para la adquisición de nuevas viviendas, incluyendo las soluciones habitacionales de bajo costo.

. El ritmo de crecimiento del crédito en estos renglones económicos muestra tasas de expansión superiores al resto del sector privado en moneda nacional, indicando una dinámica favorecedora del sector de las viviendas en comparación con el resto de los sectores.

. Reitera que, se ha acompañado de menores tasas de interés activas en el período de las medidas, evidenciando que la provisión del financiamiento se ha caracterizado tanto por su dinamismo como por ser gradualmente más asequible, en línea con la vocación inicial del programa adoptado por la Junta Monetaria.