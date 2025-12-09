Aduanas aumentó sus reservas financieras en más del 700% en los últimos cinco años

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, anunció que la automatización de procesos y la aplicación de controles administrativos y financieros más rigurosos, han generado la disponibilidad de más recursos para las finanzas públicas a través de las recaudaciones y ahorros sustanciales para las finanzas de la institución.

Sanz Lovatón preciso que entre 2020 y 2025, en la DGA se logró automatizar más de 3,000 transacciones que anteriormente se realizaban de manera manual.

El funcionario aclaró que la automatización ha logrado un impactado significativamente la gestión administrativa de la entidad, permitiendo que solo en la gestión de cobros se pasara de RD$2,909 millones recaudados en 2019, a RD$6,918 millones en 2025.

Asimismo, las reservas financieras de la institución durante el período 2016-2020, se situó en RD$700 millones; sin embargo, en 2025 alcanza los más de RD$6,245 millones. Solo entre 2021 y 2025 se han generado RD$5,438 millones adicionales.

Los datos fueron expuestos durante una presentación de Sanz Lovatón para informar sobre el impacto de las transformaciones que han sido impulsadas bajo su gestión en el aspecto en materia administrativa.

Destacó que estos avances son el resultado de un proceso continuo de automatización, a través de más de 700 cambios tecnológicos, que, además, de reducir costo, han mejorado la trazabilidad de los procesos.

Además, el gerente financiero de la DGA, Miguel Puente, destacó que entre 2020 y 2025 se generó un ahorro al Estado dominicano de RD$287 millones, en la nómina de trámite de pensiones, al pasar de un gasto mensual de RD$11,096,172 millones en 2019 a solo RD$872,683 mil en 2025.

El presupuesto por ley en comparación con el asignado durante el 2025 se encuentra en un 4% con una inversión de RD$5,037 millones. Mientras el asignado con un 1.97% determinando RD$1,609 millones.

Según una presentación de la DGA ahorraron RD$13.9 millones por disminución del consumo energético.

Refuerzo de aeropuertos y puertos

A su salida de la actividad, Sanz Lovatón, anunció que la institución está reforzando las operaciones en puertos y aeropuertos al duplicar el personal operativo las 24 horas del día.

Esto con el fin de garantizar un flujo rápido y eficiente para la gran cantidad de viajeros que llegan al país durante la temporada navideña.

El funcionario aseguró que la prioridad es la comodidad y la calidez en la recepción de los dominicanos residentes en el extranjero.

“Estamos haciendo todo lo posible para duplicar personal de las 24 horas para que toda la gente que llega al país en Navidad sea acogida con humildad, con armonía, con tranquilidad y que pueda salir rápido, sea de los aeropuertos, sobre los cuerpos o de donde sea”, explicó a su salida del encuentro Eficiencia en Aduanas, realizado en el hotel Embajador.

Respecto a la seguridad y las restricciones de productos, el funcionario destacó que el sistema aduanal dominicano opera bajo estándares de clase mundial.

“Con el tema, nosotros estamos calificados como uno de los sistemas de mayor seguridad del mundo en términos aduanales. Ahora, algo puede pasar un día en cualquier aeropuerto; las cosas pasan, pero nuestros índices de seguridad son de los más altos siempre”, manifestó.

También recordó a los viajeros las regulaciones internacionales sobre el ingreso de ciertos artículos.

“Las restricciones de productos alimenticios en los puertos porque hay personas que los animales vivos no pueden entrar en un aeropuerto del mundo”, agregó.

Gracia navideña y crecimiento económico

Sanz Lovatón aprovechó para recordar los requisitos para que los dominicanos en el exterior puedan recibir la tradicional Gracia Navideña, un beneficio que exime del pago de impuestos a ciertos bienes.

Para acceder a este beneficio, la persona debe haber permanecido más de seis meses en el extranjero, y el incentivo es calificado como el más alto en la historia, en el cual se permite trasladar regalos libres de impuestos por un valor de hasta USD$5,500.