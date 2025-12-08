Transferencias a fideicomisos llegan a RD$630 millones

De un presupuesto inicial de RD$100 millones, contemplados en el presupuesto general para el año 2025 para ser destinados como transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para el fideicomiso se registra una ejecución de RD$630 millones, a octubre.

Mientras que, para los mismos fideicomisos, las transferencias de capital otorgadas a empresas públicas no financieras nacionales un total de RD$23,203,377,500.00.

El portal de Dirección General de Presupuesto (Digepres), registra un monto vigente de RD$1,031.7 millones para transferencias al sector público, mediante fideicomisos. Actualmente, existen 2,338 fideicomisos que manejan recursos del Estado, pero de estos no se conoce una rendición de cuentas. En su más reciente actividad, el pleno de la Cámara de Cuentas informó que se trabaja en la creación de un “software” para darles seguimiento.

Los fideicomisos son acuerdos entre partes que facilitan la transferencia de un bien para que una lo administre y gestione y asegure beneficios para todos los participantes. Esta herramienta cobra importancia a partir de la Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, y se aplica en proyectos de inversión, en garantías, fideicomiso público, como en el patrimonial, entre otras figuras. En el caso del fideicomiso público, participan entidades gubernamentales y se utiliza para administrar recursos públicos y ejecutar proyectos de interés social, como son proyectos de infraestructura, y programas de desarrollo social.

Las transferencias corrientes fueron a dirección y coordinación por un monto de RD$30 millones; para el fomento de la tecnificación del sistema nacional de riego RD$100 millones e igual monto para la participación de atletas en competencias y eventos nacionales e internacionales. Del monto total contemplado en el presupuesto del Estado para estos fines se ejecutaron en total RD$500 millones.

Gasto de capital

En término de gasto de capital, las transferencias ascendieron a RD$22,278.6 millones, a octubre 2025.

En gasto de capital al sector público, se ejecutaron RD$21,689.2 millones y en transferencias de capital a las empresas públicas no financieras nacionales para fideicomiso RD$19.5 millones, de un total de RD$26 millones contemplados inicialmente y en el presupuesto vigente.

Las transferencias al sector público van a gobiernos locales, sector eléctrico, grupos vulnerables, y otros.

El Bono Vivienda otorgado a mujeres registra RD$21,689.1 millones. Otros recursos fueron gastados en coordinación y producción, dirección administrativa y financiera, la construcción de 1,912 viviendas en la Cuidad Modelo, Santo Domingo Norte, incluyendo un monto importante para servicios básicos de infraestructura.

Se destinaron RD$570 millones a la construcción de viviendas en el Distrito Municipal de Hato del Yaque, en Santiago; a la construcción 2,240 viviendas en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste y a los servicios básicos de infraestructura en esa comunidad.

Sepa más

Institucional

El Gobierno ha destinado transferencias al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Interior y Policía, a la Policía Nacional, al Ministerio dela Mujer, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al MIVHED (Ministerio de Vivienda, Hábita y Edificaciones). En este último caso la transferencia fue de RD$891,097,444.00.

Del total general ejecutado como transferencia de capital a empresas públicas para fideicomisos, por RD$22,908.695,567.47, se realizaron transferencias a servicios de seguridad, transporte por ferrocarril, protección del Medio Ambiente, urbanización y servicios comunitarios, vivienda social y acción focalizada a mujeres.