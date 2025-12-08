Empresarios exigen investigación imparcial en el caso Senasa

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) exige que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificando responsables, recuperando fondos y aplicando las sanciones que correspondan, en el entendido de que esta lucha debe trascender intereses particulares y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

Al mismo tiempo, dijo: “defendemos plenamente el respeto al debido proceso: ninguna acción de justicia debe desvirtuarse en persecución política ni en juicios mediáticos. La garantía de derechos, la objetividad y la verdad deben guiar cada paso del sistema de justicia”.

El Conep manifestó este planteamiento debido a los más recientes acontecimientos vinculados a posibles actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y por el cual hay personalidades ya arrestadas y otras en proceso de investigación.

En un comunicado, el organismo cúpula del empresariado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho como pilares del desarrollo nacional.

“Condenamos cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, tal como hemos sostenido históricamente, procurando investigaciones completas y responsables”, afirma.

El empresariado considera que se debe avanzar con decisión en reformas y mecanismos de control que garanticen transparencia y confianza en la gestión pública, ya que solo así se podrá asegurar un país más íntegro, competitivo y próspero para todos.