Empresarios exigen investigación imparcial en el caso Senasa

Consideran importante contribuir con el fortalecimiento institucional y respetar el debido proceso.

Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del gremio empresarial.

Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del gremio empresarial, en foto de archivo.Externa

Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) exige que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificando responsables, recuperando fondos y aplicando las sanciones que correspondan, en el entendido de que esta lucha debe trascender intereses particulares y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

Al mismo tiempo, dijo: “defendemos plenamente el respeto al debido proceso: ninguna acción de justicia debe desvirtuarse en persecución política ni en juicios mediáticos. La garantía de derechos, la objetividad y la verdad deben guiar cada paso del sistema de justicia”.

El Conep manifestó este planteamiento debido a los más recientes acontecimientos vinculados a posibles actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y por el cual hay personalidades ya arrestadas y otras en proceso de investigación.

En un comunicado, el organismo cúpula del empresariado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho como pilares del desarrollo nacional.

“Condenamos cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, tal como hemos sostenido históricamente, procurando investigaciones completas y responsables”, afirma.

El empresariado considera que se debe avanzar con decisión en reformas y mecanismos de control que garanticen transparencia y confianza en la gestión pública, ya que solo así se podrá asegurar un país más íntegro, competitivo y próspero para todos.

