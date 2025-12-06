Popular impulsa la movilidad sostenible con más de RD$400 millones financiados con leasing verde

El Banco Popular Dominicano, en la trigésima edición de la Autoferia Popular, informó que continúa fortaleciendo su visión sostenible mediante productos de financiamiento innovadores como el leasing verde, una solución financiera especializada que ya ha canalizado más de RD$400 millones en financiamientos de vehículos eléctricos e híbridos durante 2025.

Este producto financiero es un contrato que permite a los clientes adquirir vehículos sin realizar grandes desembolsos iniciales, bajo condiciones flexibles y competitivas, con beneficios fiscales y pudiendo financiar hasta el 100% del valor del vehículo. Todo esto hace más accesible la transición hacia tecnologías de bajas emisiones. A través del leasing verde, el Banco Popular ha financiado cerca de un centenar de unidades ecológicas.

El crecimiento del leasing verde refleja no solo el interés creciente de los clientes por soluciones financieras responsables con el medioambiente, sino también la capacidad del banco para acompañarlos en esta evolución que tiene un impacto directo en la disminución de la huella de carbono.

A través de una propuesta integral, que incluye asesoría técnica, trámites simplificados y condiciones ajustadas a cada necesidad, el Popular facilita una experiencia ágil y confiable.

El leasing verde forma parte del portafolio de productos sostenibles Hazte Eco, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en materia de acción climática.

Una apuesta integral por el desarrollo sostenible y productivo

Además del leasing verde, el Banco Popular mantiene una participación en otros segmentos estratégicos del leasing vehicular, contribuyendo al dinamismo económico del país.

En el segmento de flotillas corporativas, dirigido a empresas y pymes con operaciones logísticas y comerciales, la entidad cuenta con 195 contratos activos, que agrupan un total de 1,814 unidades vehiculares. Estas operaciones representan un monto financiado de más de RD$4,338 millones, facilitando a las compañías la renovación de sus flotas con eficiencia y sin comprometer su liquidez.

De igual forma, el banco ha desplegado su apoyo al sector construcción mediante el leasing de línea amarilla, que abarca maquinaria pesada como excavadoras, retroexcavadoras y equipos de construcción, convirtiéndose en una solución financiera para que las empresas constructoras ganen competitividad, adquiriendo activos más modernos y obteniendo ahorros impositivos. En este renglón, el Popular ha financiado 264 unidades de línea amarilla por un total superior a los RD$2,252 millones, lo que ha sido clave para la ejecución de proyectos de infraestructura en diferentes zonas del país.

Tanto el leasing verde como el leasing tradicional aplican a empresas, pymes y profesionales independientes que registren sus ingresos en la DGII. El leasing es un financiamiento pactado entre el cliente y el banco, donde el cliente puede adquirir los bienes que necesite con un valor residual pactado previamente y que pagará en cómodas cuotas mensuales que se deducen como gasto para fines fiscales.

Mediante esta fórmula pueden financiarse bienes muebles e inmuebles, todo tipo de vehículos de motor, maquinaria para construcción, equipos médicos, generadores y plantas eléctricas, paneles solares y montacargas eléctricos o de motor; en definitiva, todo lo que tenga un serial, chasis o título de propiedad, tanto si es un bien de origen nacional o es importado.