Impuestos Internos actualiza lista de sujetos obligados frente a ley de lavado

Impuestos Internos publicó una lista actualizada de empresas y personas físicas que son sujetos obligados ante la Ley 155-17, Contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre los que figuran personas que ofrecen servicios de contabilidad y abogados.

La lista de nombres fue actualizada a junio de este año y figuran también empresas de construcción, inmobiliarias, de armería, joyería y “dealers” o negocios de ventas de vehículos.

La DGII precisa que la lista no es la final y que aquellos que figuran en actividades específicas y no ofrecen esos servicios pueden solicitar que se les excluya, mediante una comunicación que deberán depositar en el Centro de Atención Presencial de la sede central o en una Administración local, junto con los soportes que lo justifiquen.

Prevención de Lavado

Los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII son:

• Empresas de factoraje;

• Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas;

• Armerías;

• Casas de empeño;

• Agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios;

• Empresas constructoras;

• Empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones;

• Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando dispongan o realicen las actividades establecidas en el literal e) del artículo 33;

• Sociedades fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública.

Para la elaboración de la lista la DGII toma como referencia la actividad económica principal declarada por el contribuyente.