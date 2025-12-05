DGII recauda RD$83,813.7 millones a noviembre

Entre enero y noviembre del presente año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$832,813.7 millones, superando en RD$1,229.0 millones la meta establecida y alcanzando un cumplimiento acumulado de 100.1%.

Este monto representa un crecimiento de 7.2% respecto al -período de enero-noviembre del 2024, equivalente a RD$55,861.8 millones adicionales.

Por oficinas recaudadoras, los ingresos captados a través de la DGII en noviembre pasado representaron el 74% de la participación total.

Las recaudaciones correspondientes a noviembre de 2025 ascendieron a RD$66,602.7 millones, para un cumplimiento del 99.6% y una diferencia de RD$287.9 millones respecto a la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, que fue reformulado aumentando la estimación inicial.

Si bien es cierto que el monto alcanzado en noviembre del presente año refleja una disminución de RD$5,267.7 millones en comparación noviembre del 2024, esto obedece principalmente a una ganancia de capital extraordinaria en el Impuesto sobre la Renta de las Empresas, por un monto de RD$11,208.3 millones.

De excluir este aporte y otros ingresos catalogados como extraordinarios, este impuesto muestra un crecimiento de 28.3%, equivalente a RD$2,777.7 millones más que el mismo mes del año anterior.

Principales impuestos

En cuanto al comportamiento de los principales tributos en noviembre del 2025, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) generó RD$17,564.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 3.1% para un incremento RD$527.5 millones respecto a noviembre de 2024. Este comportamiento se sustenta en un crecimiento interanual de 8.1% en las ventas totales, pero con un decrecimiento de 1.1% en las ventas gravadas.

Mientras que, en igual periodo, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos recaudó RD$12,610.8 millones.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas alcanzó RD$10,433.7 millones, para un crecimiento de 16.4%, equivalente a RD$1,471.6 millones más que el mismo mes del año anterior. Este comportamiento es impulsado por el impuesto sobre la renta de asalariados, el cual creció 17.9%.

El impuesto selectivo a los combustibles recaudó RD$6,283.5 millones y de Alcoholes Tabaco registró RD$2,605.1 millones. Los demás impuestos generaron en conjunto RD$17,104.7 millones, completando el total recaudado por la institución en el mes de noviembre.