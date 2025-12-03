Banco BHD destaca crecimiento de 12.5% en depósitos

Banco BHD realizó su tradicional almuerzo navideño con representantes de los medios de comunicación, a quienes presentó los principales resultados financieros acumulados a octubre de 2025 y reiteró su compromiso con la transparencia, la innovación y el desarrollo económico del país.

Durante la actividad, Steven Puig, presidente del Banco BHD, destacó que los depósitos crecieron 12.5% y la cartera de crédito aumentó 11.9% en los últimos doce meses.

Consideró que esas cifras reflejan el fortalecimiento del volumen de negocios y la confianza de los clientes.

Precisó también que el banco continúa consolidando una gestión basada en eficiencia, innovación y cercanía con los usuarios, además de que registra una eficiencia operativa de 52.1%, respaldada por la modernización de procesos y el impulso de los canales digitales.

“Las perspectivas macroeconómicas para 2026 presentan un escenario favorable que nos permite proyectar un crecimiento sostenido para el sistema financiero. Respaldan nuestra visión de seguir impulsando iniciativas orientadas a la innovación, la eficiencia y el fortalecimiento de nuestro portafolio”, expresó Puig.

El ejecutivo del BHD estimó que estos resultados reafirman la estrategia del banco y “nos motivan a continuar consolidando la posición del banco en un entorno cada vez más competitivo”.

Mientras Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, reafirmó el compromiso de la entidad con los medios de comunicación y valoró su influencia en el posicionamiento y crecimiento del grupo financiero.

Destacó que el trabajo periodístico ha contribuido a proyectar la solidez del banco, apoyado en indicadores como el crecimiento en depósitos y cartera, la mejora en eficiencia y las metas estratégicas alcanzadas durante el año.

El encuentro concluyó con un agradecimiento especial a los representantes de los medios, destacando su papel en la difusión de información confiable y en el fortalecimiento de la relación entre el banco y la sociedad dominicana.