Política monetaria se mantiene en 5.25% anual

El Banco Central, en su reunión de política monetaria de noviembre de 2025, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25% anual.

Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) se mantiene en 5.75% anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50% anual.

Para esta medida se tomó en consideración los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias, asociadas principalmente al impacto de choques externos y de la tormenta Melissa sobre los precios de los alimentos.

Asimismo, se ponderó que continuará operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y que los niveles de liquidez se mantendrán elevados, lo que seguirá contribuyendo a condiciones financieras favorables.

En cuanto al panorama internacional, las perspectivas para Estados Unidos de América (EUA) permanecen moderadas, con un crecimiento proyectado de 2.0% en 2025, según Consensus Forecasts. En tanto, la inflación interanual se ubica en 3.0%, por encima de la meta de 2.0% de la Reserva Federal (Fed).

Por otro lado, el mercado laboral continúa mostrando señales de debilitamiento, con un incremento en la tasa de desempleo a 4.4% en septiembre. Considerando su mandato dual, la Fed ha reducido su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos (pbs) desde septiembre del presente año.

En la Zona Euro, la actividad económica crecería 1.3% en 2025, afectada por los conflictos geopolíticos y la incertidumbre comercial. Mientras, la inflación interanual se ubicó en 2.1% en octubre de 2025, cercana a la meta de 2.0% del Banco Central Europeo. En este contexto, luego de una disminución acumulada de 100 puntos básicos durante el presente año, no se prevén recortes adicionales de tasa de interés en lo que resta de 2025.

En América Latina, se proyecta un crecimiento promedio de 2.2% para el 2025. En la medida que las condiciones financieras externas se han flexibilizado, la mayoría de los bancos centrales de la región han reducido sus tasas de interés de política monetaria durante el año para apoyar la demanda interna.

comodities

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) se mantuvo estable al ubicarse en unos US$59 al cierre de noviembre, ante la menor demanda global y un incremento de la producción. Por otra parte, el precio del oro se sitúa en máximos históricos, en torno a US$4,200 por onza troy, al ser utilizado como refugio de valor en un panorama convulso y volátil.

La evolución de los precios de estas materias primas representa una mejoría en los términos de intercambio para la República Dominicana, que impactaría positivamente sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En el entorno nacional, la inflación interanual se ubicó en 4.23% en octubre de 2025, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0% ± 1.0% desde el año 2023. No obstante, los precios del componente de alimentos están siendo afectados por choques externos y por los efectos de la tormenta Melissa y lluvias intensas que impactaron la producción y comercialización de bienes agrícolas.

Mientras, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, se ubicó en 4.67% interanual. El sistema de pronósticos del BCRD señala que, si bien la inflación local aumentaría de manera temporal por los choques climáticos, la misma permanecería dentro del rango meta de 4.0% ± 1.0% en el horizonte de política monetaria. Asimismo, las expectativas de inflación se mantienen ancladas al centro de la meta.

Por otro lado, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado de 2.0% en los primeros diez meses de 2025, afectado durante el mes de octubre por el impacto adverso de la tormenta Melissa sobre las operaciones productivas y comerciales.

En un contexto de bajas presiones inflacionarias, el BCRD redujo la TPM en 50 pbs de forma acumulada desde septiembre, con el objetivo de propiciar condiciones monetarias que contribuyan a dinamizar la demanda interna.

A la vez, el BCRD continuó implementando el programa de provisión de liquidez de RD$81 mil millones aprobado por la Junta Monetaria en junio, con un desembolso que alcanza a la fecha unos RD$73 mil millones.

Asimismo, se adoptaron medidas macroprudenciales con el objetivo de salvaguardar la fortaleza del sistema financiero, que cuenta con altos niveles de capitalización, liquidez y solvencia.

En la medida que opera el mecanismo de transmisión de la política monetaria, se ha observado una disminución significativa durante los últimos meses en la tasa de interés interbancaria al pasar de un máximo de 12.6% en junio a 7.0% en noviembre de este año.

De igual forma, durante el último año la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple ha disminuido de 10.2% a 6.0% anual en noviembre de 2025 (420 pbs); mientras que la tasa activa promedio ponderado ha bajado de 16.1% a 13.6% anual (245 pbs) en el mismo periodo.

En tanto, el crédito privado en moneda nacional registra un crecimiento interanual en torno a 8% al cierre de noviembre, impulsado por los préstamos a la construcción, adquisición de viviendas, comercio y hoteles y restaurantes.

Se proyecta que el crédito al sector privado en moneda nacional acelere su ritmo de expansión a un rango entre 9% y 11% interanual al cierre del año. Además, los agregados monetarios se han dinamizado, creciendo a tasas superiores a la expansión del PIB nominal.

Adicionalmente, la inversión pública se ha acelerado en meses recientes, consistente con el presupuesto reformulado del Estado para 2025. De esta forma, se espera que la coordinación de las políticas monetaria y fiscal contribuya a la recuperación de la economía dominicana, que cerraría el presente año con un crecimiento en torno a 2.0 - 2.5%. Para 2026, la actividad económica retomaría gradualmente su ritmo de crecimiento hacia el potencial, con una expansión proyectada entre 4.0% y 4.5%.

En cuanto al sector externo, se espera que la economía dominicana genere divisas por unos US$46,000 millones durante el 2025, apoyada en el buen desempeño previsto para las exportaciones totales (US$14,900 millones), ingresos por turismo (US$11,200 millones) y remesas (US$11,700 millones).

En ese sentido, se proyecta un déficit de cuenta corriente de 2.5% del PIB para 2025, que sería cubierto con holgura por la inversión extranjera directa, estimada en más de US$4,800 millones. En este contexto, se mantiene la estabilidad relativa del tipo de cambio y las reservas internacionales se ubican en torno a US$14,500 millones, equivalente a cerca de 11.3% del PIB y 5.4 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se reflejan en una mejor percepción de riesgo país con relación al promedio de América Latina y otras economías emergentes.

En este entorno internacional desafiante, el Banco Central de la República Dominicana seguirá monitoreando la evolución de la economía y evaluando los espacios para continuar adoptando oportunamente las medidas que contribuyan a impulsar la actividad económica, reiterando su compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta.