La tasa del dólar desciende entre uno y dos puntos en el mercado

Al menos durante las jornadas de jueves y viernes de la semana pasada la tasa del dólar registró un giro inesperado a la baja colocándose tanto en el sector financiero como en los agentes en RD$62.60 para la compra y en RD$63.14 la venta en el mercado spot.

El Banco Central registra un cierre el viernes de RD$62.54 la compra y RD$62.93 la venta. Este comportamiento coloca la moneda estadounidense en un valor menor a las transacciones de las últimas semanas en las que llegó a cerrar por encima de los RD$64 por dólar y motivando auguraciones de nuevas alzas por parte de actores económicos y políticos.

Las autoridades han afirmado que se mantienen controles relativos acordes a las normas, reglas y procedimientos, a través de la plataforma de divisas. Además de que en el país hay reservas suficientes para asegurar la capacidad de las importaciones, por encima de los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, el BCRD registra un total de US$14,632.3 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN).

En promedio, la tasa del dólar cerró el viernes en RD$63.64. y RD$64.13 en el reporte del Banco Central. En el mercados spot el promedio fue de RD$63.72 y RD$64.22.

Loa agentes económicos mantienen posiciones diversas sobre el comportamiento de la divisa, mientras algunos auguran alzas pasada las festividades de Navidad y Año Nuevo por la llegada de dominicanos ausentes y turistas, otros estiman que actualmente el dólar está bajando acorde al mercado y los fundamentos de la economía, sobre todo en el sector externo, el cual registra aumentos importantes en los sectores generadores de divisas como son las exportaciones, la Inversión Extranjera Directa (IED), y el turismo.

Durante mayo y junio la tasa de cambio que inició el año por encima de RD$60 por un dólar cerró con operaciones más bajas del 2025, de RD$58.73 y RD$59.15 y de RD$58.01 y RD$59.56.