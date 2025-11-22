El país será sede el quinto simposio sobre arbitraje

En el ámbito del comercio internacional el punto primordial es la conciliación entre las partes cuando surge una diferencia entre los sectores público y privado o entre gobiernos, y tomando en cuenta que en lo primero que hay que pensar es en la negociación se realizará en Santo Domingo el quinto simposio sobre arbitraje, con la participación de especialistas franceses y de la región de América Latina.

Participarán profesores de gran importancia en Francia y de alto renombre en materia de arbitraje internacional, ya que es 100% dominico-francés incluyendo también de la región Latinoamericana, con profesores con doctorados, de Colombia y de Panamá.

En estos simposios han participado profesionales que han sido reconocidos a escala internacional.

Durante una visita a Listín Diario la experta en comercio internacional Leidylin Contreras, y Ramilka Taveras-Urzhumova, explicaron que la recepción de bienvenida se llevará cabo el próximo lunes 25 de este mes en el Hotel Intercontinental. Al día siguiente, el martes 26 se realizará el simposio desde las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. Habrá cuatro paneles.

“La idea es traer a los especialistas, profesores, árbitros franceses, para crear un intercambio de experiencias del derecho del arbitraje internacional en Francia atado a República Dominicana”, indicó Ramilka Taveras-Urzhumova, Socia fundadora de la oficina Taveras Partners International, Francia y República Dominicana.

Con el tema sobre el arbitraje y contratos con el Estado, los especialistas analizarán los problemas que se registran en toda la región Latinoamericana y, particularmente los casos que se han registrado en países donde ha habido muchos casos entre gobiernos y empresas.

Quinto simposio

El Arbitraje Internacional y Contratos del Estado en República Dominicana, es un coloquio enfocado en contratos del Estado y arbitrajes derivados, con representantes estatales, empresas y expertos.

En la actividad, de mucha importancia para los profesionales del derecho y especialistas en comercio y relaciones internacionales se discutirán también casos donde el Estado dominicano ha tenido resultados mixtos, como también la experiencia comparada de otros estados (Panamá, Perú, México, Argentina, República Checa) en arbitrajes de inversión.

Las representantes de la firma Taveras Partners International, de Francia y República Dominicana, conjuntamente con los expertos tratarán en el coloquio arbitrajes entre privados y el Estado, a diferencia de los arbitrajes entre Estados, porque son vistos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Uno de los puntos centrales será enfatizar en la necesidad de que los estados cumplan sus compromisos y creen condiciones adecuadas para la ejecución de contratos de servicio público.

Los expertos lanzarán advertencias sobre el abuso de posición de inversionistas y la potestad de los estados de rescindir contratos por interés general, además se recomendará apostar por un diálogo y negociación antes del arbitraje, aunque en ocasiones hay funcionarios que buscan evitan este paso por temor a asumir responsabilidades, explicaron.

Indicaron que en casos relacionados a tratados de inversión, estos dan la prerrogativa al inversionista de demandar, creando un desbalance inherente.

Las expertas en comercio internacional aseguran que el caso dominicano, el Estado siempre paga, a diferencia de otros países de América del Sur donde es difícil ejecutar laudos arbitrales.

Sepa más

Vienen expertos desde Panamá, Perú, México, Argentina y República Checa. Esta novedad de traer a representantes de Estado es algo bien importante, porque tener a diferentes defensores estatales compartiendo sus prácticas, sus experiencias comparadas va a ser enriquecedor para los estados como tal, pero también para el público en general que muchas veces desconoce esas particularidades de cómo es la defensa propiamente en un Estado, de un tema tan particular y sobre todo de temas tan sensibles.