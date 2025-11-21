Estudio del FMI revela sectores que más evaden el ITBIS

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que en República Dominicana las mayores brechas de cumplimiento en el pago de impuestos, específicamente en el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se encontraron en los sectores construcción-comercio; hotelería y restaurantes, y servicios profesionales.

De acuerdo al estudio, la recaudación del ITBIS como porcentaje del producto interno bruto (PIB) pasó de 4.6% a 5% entre 2018 y 2023. Expresa que la eficiencia del ITBIS de República Dominicana, aunque más baja que el promedio de la región, muestra una mejora relativa desde el 2021. Indica que la evolución revela una caída de la recaudación a 4.4% del PIB en 2020 y luego una recuperación en 2021 y los siguientes años y que los ingresos por concepto del ITBIS bruto interno oscilaron entre 2.5 y 2.8 puntos porcentuales, mientras que la de ITBIS aduanero estuvo entre 1.8 y 2.4.

Patricio Barra y Miguel Pecho, del Departamento de Finanzas del FMI, trabajaron el informe de asistencia técnica: República Dominicana. Programa de Análisis de las Brechas Tributarias en la Administración de Ingresos Públicos (RA-GAP)- Brecha de ITBIS.

El reporte fue hecho en respuesta a un requerimiento del titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana, Luis Valdez Veras.

El trabajo, según indica el reporte fue hecho de forma híbrida, a través de tres actividades realizadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, con una participación activa del personal de la DGII en la recolección de los datos en el período 2018-2023, en la ejecución, y en la interpretación de los resultados. Otros resultados revelan que la brecha de cumplimiento osciló entre 36.5% y 41.6% del ITBIS potencial durante el período 2018-2023.

“La brecha de cumplimiento alcanzó un máximo de 41.6% en 2020 (equivalente a 3.2% del PIB). Como contrapartida, el valor más bajo se registró en el año 2023, con un 36.5% del potencial (equivalente a 2.9 % del PIB).

La brecha global del ITBIS ha oscilado en 9.4%del PIB entre 2018 y 2023.

“En el sector construcción-comercio, no se aprecia una tendencia específica a través del período. En el sector hotelería y restaurantes, en cambio, se aprecia una tendencia marcada de alza en la brecha de cumplimiento a lo largo del periodo, y en el caso del sector servicios profesionales, la tendencia observada es a la baja”, señala.

