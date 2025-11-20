Economistas opinan sobre el “Staff Report” publicado ayer por el Banco Central y el FMI

El economista Luis Manuel Piantini asegura que en su análisis el Fondo Monetario Internacional atribuye a la incertidumbre global la reciente desaceleración de la economía dominicana, cuando lo que existe es una justificación de las desviaciones de las políticas públicas internas.

El economista afirma que ni la política monetaria ni la fiscal han dado los resultados esperados para que la economía se acelere.

Se culpa a la incertidumbre externa, cuando todos los indicadores externos han aumentado y las políticas internas no han viabilizado una tendencia de aceleración en el crecimiento económico, dice.

Aduce que el Fondo señala mejoría, cuando que en los últimos meses lo que ha ocurrido es una caída en el crecimiento de la economía.

El FMI, a través de su Directorio Ejecutivo, emitió este martes un informe sobre la evaluación reciente a la economía dominicana correspondiente al Artículo IV, en el cual sugiere al país ejecutar las reformas con firmeza, incluyendo el Pacto Eléctrico, así como eliminar los subsidios generalizados a la energía y a los combustibles.

Lo que es correcto, a juicio de Piantini es que critican el bajo nivel de inversión pública, que este año no llegará ni al 2%, y a su vez piden la eliminación de los subsidios generalizados y que estos sean específicos.

Considera que no es posible hablar de reducción de la pobreza y de que la pobreza monetaria está en el 18% de la población cuando estás subsidiando el 50% o 51% de la población. Eso es una barbaridad y ahí se demuestra que hay un exceso en el gasto corriente, y que está haciendo que el sector público no tenga espacio para aumentar las inversiones y dedicarlo a otro tipo de gasto que sí es importante, como salud.

“Cualquiera que lee la discusión de los directores ejecutivos pensaría que es a otra economía que están evaluando porque hacen una serie de reflexiones y de recomendaciones y de auspicios y de manifestaciones sobre una economía que más bien es una economía imaginaria y no a la economía que ellos deberían de estar analizando, que es la dominicana. O sea que ese paisaje presentado por el directorio es un paisaje que no corresponde a lo que está pasando en República Dominicana”, dice Piantini.

Asume que hay diferencias entre las propuestas del Fondo y las acciones del Gobierno y por tanto no se puede prever un aumento del Producto Interno Bruto al 2036 basado en las acciones actuales, ya que es necesario reducir la informalidad flexibilizando el mercado laboral y eliminando las restricciones burocráticas y los elevados impuestos ahogan a las micro y pequeñas empresas.

Henri Hebrard

Para el economista Henri Hebrard, el reporte del FMI se muestra muy positivo por los resultados, pero sobre todo por las posibilidades de que el país, siempre y cuando se aboque a las reformas pendientes, podrá lograr duplicar su tamaño, “pero esto no se podrá lograr sin muy significativos avances en materia de gobernanza, reformas del sector laboral y de la seguridad social, mayores y mejores inversiones en infraestructuras, educación y salud, y la preparación y la mitigación de los riesgos climáticos”.

No obstante, el FMI reconoce el buen desempeño de la economía dominicana, a pesar de que este año el crecimiento terminará ubicándose por debajo de las expectativas y por debajo de años anteriores. Asimismo, entiende que el ritmo de crecimiento se empezará a acelerar durante el cuarto trimestre del año 2025 (entre 3.5% y 4.0%) lo que anticipa el crecimiento de 4.5% para 2026.

El economista indica que el FMI destaca que la recuperación se debe a las medidas monetarias como las facilidades de liquidez por RD$81,000 millones; y medidas fiscales como el incremento del gasto público por unos RD$69,000 millones en la modificación del Presupuesto 2025 y, como también al reinicio de las bajas en la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Además, los fundamentos económicos que siguen con la misma fuerza, más especialmente los sectores generadores de divisas que superarían un nuevo récord este año 2025 con más de US$46,000 millones, gracias a fuertes crecimientos en remesas, exportaciones, y avances constantes aunque a menor ritmo del lado de turismo y de la Inversión Extranjera Directa.

“Ahora bien, el FMI, al igual que en informes anteriores, subraya la imperiosa necesidad de reactivar la agenda de grandes reformas estructurales para poder sostener y acelerar el ritmo de crecimiento de la economía a corto y mediano plazo y en este sentido el FMI hace especial mención a las muy costosas transferencias a las EDES para cubrir el enorme hoyo de las pérdidas financieras de estas tres compañías estatales y que estimamos que en 2025, al igual que en 2024, se tendrán que cubrir déficits financieros superiores a los US$1,700 millones para cada uno de estos dos años”, explicó.

Para hebrard la economía dominicana luce cada vez más vulnerable frente a los riesgos climáticos que, más allá de las pérdidas humanas y materiales suelen provocar como ahora, fuertes incrementos de precios en alimentos básicos, que afectan directamente a los hogares más pobres, ya que son los que dedican la mayor parte de su presupuesto familiar a la compra de estos alimentos.

Al respecto, puso de ejemplo el último informe del Banco Central sobre la inflación de octubre 2025, en el cual se revela los fuertes impactos de la tormenta Melissa sobre los precios de algunos rubros como el plátano verde (+7.47%); chinola (+7.83%); plátano maduro (+7.71%); limón (+21.09%); tomates (+10.77%); ajíes (+5.31%) o la yuca (+3.84%).

Ellen Pérez Ducy

La economista Ellen Pérez Ducy opina que el comunicado del FMI sobre el Artículo IV opta por enfocarse a futuro y explica poco la ralentización inesperada del 2025, la cual atribuye a la incertidumbre y a condiciones financieras restrictivas a pesar de que tanto la TPM como la tasa de fondos federales se mantuvieron estables hasta sus rebajas respectivas en el último trimestre de 2025.

Sostiene que el aumento de los ingresos por turismo en los últimos meses responde más a un efecto estacional, ya que con relación al patrón de 2024, hay una ralentización de las llegadas en octubre, y si bien para enero-octubre acumulado se verifica un crecimiento de 3.1% en las llegadas totales esto se debe primordialmente (63%) a las llegadas de dominicanos no residentes y residentes.

Miguel Collado Di Franco

Para el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, el informe luce muy optimista en cuanto al crecimiento de la economía de los próximos años y a la consolidación fiscal a la que hace referencia.

Las políticas que indican que incidirían serían mayores ingresos y eliminación de subsidios generalizados. Esto implicaría un aumento en impuestos y una medida política, la del gasto, que tendrían que suceder.

La proyección del déficit del gobierno central para 2026 sería superior al de 2024, pero “no vemos, en consecuencia, esa consolidación”.

Con relación al mismo elemento fiscal y al crecimiento, el FMI dice que estaría supeditado al gasto público en infraestructura.

“En sus proyecciones no queda claro el ingreso adicional, ya que calculan una reducción en la presión fiscal. De igual forma, una reducción en el gasto primario. Los números no guardan relación con la manera como proponen que se maneje la consolidación y el crecimiento basado en el gasto”, indicó.

Con respecto a la implementación integral del Pacto Eléctrico, Collado Di Franco indica que ese es un punto que tiene implicaciones de política, de gestión eficiente y de inversiones, elementos que no se ven concretizarse en el corto y mediano plazo.

“Al documento le falta claridad, consistencia, y se apoya en diversos elementos que implicarían decisiones políticas importantes”, sostiene.

Ojalá y las autoridades realicen reformas estructurales sensatas, pongan control en el gasto público y se implemente una política monetaria más predecible y mejor comunicada, señaló.

Reporte final será publicado hoy

El Banco Central (BCRD) informó ayer que el reporte final sobre el Artículo IV de República Dominicana conocido por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 12 de este mes, estará disponible a partir del mediodía de hoy jueves 20 de noviembre de 2025, en la página web del FMI.

Las autoridades económicas y del Banco Central, como en años anteriores, autorizaron la publicación del informe preparado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó el país para la consulta del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo con la República Dominicana, conocido como Staff Report, correspondiente al año 2025, y que fue discutido y aprobado en el Directorio Ejecutivo de ese organismo internacional el pasado 12 de noviembre, dice un comunicado del BCRD.

Precisa que el referido informe fue enviado por el FMI a las autoridades dominicanas para su revisión, conforme al procedimiento establecido por dicho organismo internacional, y las autoridades locales aprobaron su posterior publicación. La publicación del BCRD y del FMI, indicó que las autoridades necesitan más tiempo para considerar la publicación del informe preparado por el personal técnico. Según se explicó se debió a un espacio para consolidar nuevos datos que luego el Fondo Monetario Internacional incorporó.