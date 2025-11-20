Directorio FMI publicará hoy reporte completo sobre el país

El Banco Central (BCRD) informó ayer que el reporte final sobre el Artículo IV de República Dominicana conocido por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 12 de este mes, estará disponible a partir del mediodía de hoy jueves 20 de noviembre de 2025, en la página web del FMI.

Las autoridades económicas y del Banco Central, como en años anteriores, autorizaron la publicación del informe preparado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó el país para la consulta del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo con la República Dominicana, conocido como Staff Report, correspondiente al año 2025, y que fue discutido y aprobado en el Directorio Ejecutivo de ese organismo internacional el pasado 12 de noviembre, dice un comunicado del BCRD.

Precisa que el referido informe fue enviado por el FMI a las autoridades dominicanas para su revisión, conforme al procedimiento establecido por dicho organismo internacional, y las autoridades locales aprobaron su posterior publicación. La publicación del BCRD y del FMI, indicó que las autoridades necesitan más tiempo para considerar la publicación del informe preparado por el personal técnico. Según se explicó se debió a un espacio para consolidar nuevos datos que el Fondo Monetario Internacional incorporó.