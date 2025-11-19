FMI recomienda ejecutar reformas con firmeza, cree Pacto Eléctrico “es imprescindible”

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda al país ejecutar con firmeza el programa de reformas para acelerar el ritmo de crecimiento y mejorar la capacidad de resiliencia del país, haciendo un gran énfasis que ejecutar el Pacto Eléctrico “es imprescindible”.

Cree que desarrollando una estrategia de ingresos de mediano plazo comunicada adecuadamente podría ayudar a sentar las bases para una reforma fiscal más amplia y que la implementación integral del Pacto Eléctrico es imprescindible para reducir los riesgos fiscales y garantizar la resiliencia del sector.

En un comunicado, el organismo informa que el Directorio Ejecutivo concluyó la Consulta del Artículo IV con República Dominicana el pasado12 de noviembre de 2025, y que las autoridades pidieron tiempo para considerar su publicación.

Proyecta que el producto interno bruto de República Dominicana cerrará este año con un crecimiento de 2.5%, y se acelerará entre el 4.5% y 5% para el año entrante.

Valoran el repunte de la actividad económica y que la inflación siga bien anclada, y afirma que aunque persisten riesgos a la baja, el país está en condiciones para absorber los choques gracias a la solidez de los fundamentos económicos y el margen de maniobra para la aplicación de políticas.

No obstante, afirman que pese a la solidez de los fundamentos económicos, las autoridades dominicanas deben continuar con políticas prudentes y a ejecutar con firmeza el programa de reformas.

Instaron a las autoridades a mantener políticas fiscales prudentes y seguir apoyando el crecimiento de la inversión pública de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Asimismo, acoge la consolidación fiscal, centrada en la movilización de ingresos públicos y la mejora del gasto público con medidas como la eliminación de los subsidios generalizados y salvaguardando el gasto social.

Coinciden que la política monetaria es adecuada en términos generales y enfatizan en que el fortalecimiento del mecanismo de transmisión monetario ayudaría al esquema de metas de inflación, alentando en los esfuerzos para reducir las medidas excepcionales de liquidez

Seguir desarrollando los mercados de capitales del país también podría ayudar a mejorar el mecanismo de transmisión, agrega.

Divisa

En cuanto a la tasa de cambio, consideran necesario mantener la flexibilidad cambiaria, con intervenciones enfocadas a suavizar los choques de gran magnitud y reconstruir los niveles de reservas a fin de reforzar la estabilidad externa.

Los directores destacaron que el sistema bancario sigue siendo sólido y que los riesgos sistémicos son limitados y elogiaron los avances del marco regulatorio y de supervisión del sector financiero.

Adoptar las normas de Basilea II y III, establecer un conjunto de herramientas de política macroprudenciales y reforzar el marco para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT) siguen siendo prioritarios.

Los directores acogieron positivamente la ambiciosa agenda de reformas estructurales, enfocada en impulsar el crecimiento potencial del país y alcanzar el nivel de economía de ingreso alto, conforme a lo previsto en el Plan Meta 2036. Señalaron que, para alcanzar estos objetivos se requieren esfuerzos para seguir mejorando la gobernanza, avanzar con las reformas laborales y de la seguridad social, e invertir eficientemente en proyectos de infraestructura, en la educación y la salud.

Dice que la alta vulnerabilidad de República Dominicana a los desastres naturales exige adoptar un enfoque integral para la mitigación de riesgos y aumentar la resiliencia del país.

Entre las medidas más importantes están mejorar los marcos para la gestión de riegos de desastres y ahondar en las consideraciones de política fiscal relacionadas con los desastres naturales.

Factor externo incide

Asimismo, atribuyen la desaceleración económica del país desde finales de 2024 y el primer semestre del 2025 al aumento de la incertidumbre gobal y a las condiciones financieras más restrictivas.

“Existen indicios preliminares que la actividad económica está repuntando sustentada por el apoyo de las políticas monetaria y fiscal, con el crédito, las exportaciones, y el crecimiento del turismo todos mejorando en meses recientes”, indican.

En tanto, la inflación se mantiene cerca de la meta y se espera que cierre este año 2025 en un promedio de 3.7%.

La posición externa está en línea con los fundamentos económicos y políticas recomendadas. Se espera que el déficit de cuenta corriente se reduzca aún más este año llegando a 2.5% del PIB, apoyado por la solidez de las exportaciones y las remesas, y que esté completamente financiado por inversión extranjera directa (IED).

Prevé que el crecimiento se acelere hasta el 4.5% en 2026, y a más largo plazo del 5%. Prevén que en la inflación se mantendrá alrededor de la meta de 4±1%.

Y que el déficit de cuenta corriente se mantenga alrededor de 2.5% del PIB y siga financiado por la IED.

Deuda a la baja

En cuanto al déficit y la deuda del Gobierno, el Directorio Ejecutivo observa que irán gradualmente descendiendo, debido en parte, a la reducción esperada de las pérdidas del sector eléctrico y a una mejor focalización de los subsidios a la energía eléctrica y los combustibles. Esto contribuirá a crear espacio fiscal para el aumento programado de la inversión pública, agrega.

El organismo multilateral señala que el balance de riesgos está sesgado a la baja, y República Dominicana está bien posicionada para afrontarlos, aunque persisten los riesgos externos asociados a las condiciones financieras mundiales y la elevada incertidumbre, así como la vulnerabilidad de República Dominicana a desastres naturales.

No obstante, aseguran que los fundamentos económicos del país son fuertes y hay espacio de política para responder en caso de que estos riesgos llegaran a materializarse.

Por el lado positivo, indican, República Dominicana podría beneficiarse de la desviación de comercio y los flujos de IED dado los cambios en las políticas comerciales mundiales.

En el plano interno, el retraso en la implementación de los planes de reformas e inversión pública por parte de las autoridades podrían suponer factores desfavorables para el crecimiento, en tanto que una implementación robusta sería un factor favorable.

Los directores elogiaron los esfuerzos continuos que realiza el país para fortalecer las políticas y las instituciones y promover reformas proempresariales, que han propiciado un desempeño macroeconómico sólido en las últimas dos décadas.





Sepa más

Pacto eléctrico

Las reformas fiscales y estructurales, sobre todo en el sector eléctrico, son esenciales para mejorar las perspectivas de crecimiento de mediano-plazo y continuar fortaleciendo la resiliencia económica, incluyendo a desastres naturales, señala el FMI.

República Dominicana tiene fundamentos económicos fuertes y espacio de maniobra para aplicar políticas en caso de que los riesgos se materialicen, con lo cual el país se encuentra en una buena posición para enfrentar la continua incertidumbre global.

Prevé que el crecimiento de República Dominicana se acelere hacia adelante, sustentado por las políticas de apoyo de las autoridades, después de la desaceleración económica registrada a finales de 2024 y en el primer semestre de 2025 debida al aumento de la incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas.