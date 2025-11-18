República Dominicana será anfitrión de la 305 Reunión del Consejo Monetario Centroamericano

República Dominicana será el país anfitrión de la 305 Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), a celebrarse en Punta Cana, provincia La Altagracia, durante los días 20 y 21 de noviembre del presente año, la cual será presidida por Héctor Valdez Albizu, en su calidad de gobernador del Banco (BCRD), junto a Álvaro González Ricci, presidente del Banco Central de Guatemala, y vicepresidente del CMCA.

En el acto, que iniciará con una recepción este miércoles 19, se darán cita los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; así como el gerente general del Banco Nacional de Panamá. Asimismo, se contará con la participación del secretario ejecutivo del CMCA, Odalis Marte Alevante.

En las reuniones, cada banco central tendrá la oportunidad de exponer el contexto macroeconómico vigente de su país, así como sus perspectivas de crecimiento económico a corto plazo. El acto constituirá un espacio de reflexión técnica sobre el entorno económico internacional, las tensiones geopolíticas, el cambio climático y las condiciones financieras globales, permitiendo un intercambio de experiencias y acciones orientadas a preservar la estabilidad de precios y fortalecer el crecimiento económico regional.

La reunión reunirá a altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos: Andre Roncaglia, director ejecutivo del FMI para Brasil, Cabo Verde, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, Surinam, Timor-Leste y Trinidad y Tobago; y Xiana Méndez Bertola, directora ejecutiva del FMI para España, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. También estará presente Ricardo Llaudes, subjefe de división y jefe de misión del FMI para la República Dominicana.

También, Alexandre Tombini, representante jefe de la Oficina para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS), exgobernador del Banco Central de Brasil y exdirector ejecutivo del FMI, quien presentará una conferencia dirigida a enriquecer las discusiones técnicas del encuentro.

Adicionalmente, se realizarán exposiciones por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Captac-DR), y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).