DGII reporta 104,972 conductores han sacado marbetes

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) registra un total de 104,972 marbetes pagados por conductores, por cuyas solicitudes ha recaudadoRD$191 millones 239, 500.

El dato, hasta el mediodía de este martes, señala que por la internet 15,935 cumplieron con el pago del derecho de circulación (marbete), pagando un total de RD$31,717,500.

Por los puntos de la DGII renovaron 6,634 por un monto de RD$15,18,500 y por el servicio web 82,403, para un monto de RD$144,403,500. Por los bancos nadie ha sacado marbetes.

La temporada de renovación de marbetes 2025-2026 fue anunciada por la DGII el pasado 21 octubre. El Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) aplica para 2, millones 086,756 vehículos hábiles, por lo cual se espera captar RD$3,433,806,000.

Los vehículos nuevos y los fabricados hasta el 2021 pagan RD$3,000 y los fabricados hasta el 2020 pagan RD$1,500.

Los conductores pueden renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde octubre hasta el domingo 18 de enero de 2026.

La DGII también habilitó la expedición en 47 entidades financieras, con 856 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; y las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Los conductores solo tienen que presentar la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado, anunció la DGII al inicio de la jornada.

Sanciones

La no renovación durante el plazo establecido conlleva sanciones que van desde RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026, RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

Y, RD$ 3,100 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).