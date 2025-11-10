El auge de los centros comerciales en nuestro país llegó cuando el furor por las galerías de juegos electrónicos ya estaba pasando en otros lugares. En países como Japón, los EE.UU., Canadá y Corea del Sur, las mesas de juego, voluminosas, ruidosas y con sus característicos dispositivos de cobro, eran parte habitual de las plazas comerciales, junto con los cines, las tiendas y los establecimientos de comida rápida. Sus usuarios solían pasar largo tiempo enfrascados en combates espaciales, conquistas, carreras de autos, escapes y otras actividades desafiantes, saliendo del mundo real para insertarse en una realidad virtual diferente.

Su etapa dorada discurrió durante los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando los juegos electrónicos requerían de aparatos especializados cada uno para un juego diferente. Su alto costo impedía que la generalidad de las personas pudiera adquirirlos, aparte de los inconvenientes causados por su gran tamaño, consumo de electricidad y requisitos de mantenimiento. En las galerías de juegos, guerras, competencias de velocidad, piruetas aéreas, aventuras fantásticas, luchas contra invasores y situaciones catastróficas desafiaban las habilidades de coordinación, rapidez de reacción y memoria de los usuarios.

La computadora personal y las consolas de juegos marcaron el declive temporal de ese tipo de negocios. Hicieron asequible la compra de una enorme variedad de juegos, utilizables en el hogar – y a veces hasta en el trabajo - en el momento que la persona deseara, sin tener que esperar que otros jugadores dejaran el lugar vacante. Y con la difusión y sofisticación de los teléfonos, sin tener tampoco que utilizar una PC o una laptop con esa finalidad, pudiendo participar en redes de jugadores, sean éstos aliados o adversarios, quedando sus hazañas registradas para admiración de los demás. Muchos de los primeros juegos fueron versiones basadas en juegos populares en las galerías, pero pronto surgieron otros completamente nuevos, llevados a niveles más vívidos por el veloz avance tecnológico. Y el internet se encargó de permitir la mencionada interacción entre múltiples usuarios, experiencia que las galerías normalmente no ofrecían.

Pero se observa ahora un renacer de las galerías, para lo cual han puesto énfasis en poder ofrecer atracciones no replicables a bajo costo en una tableta, consola o computadora. La mayor expectativa gira en torno a la realidad virtual, impresionante tecnología que aún está en su infancia, y las galerías se proponen mantenerse a la vanguardia de los avances que están y continuarán surgiendo, actuando también como sitios de esparcimiento y encuentro de personas con intereses afines.