Flujos de remesas alcanzaron los US$9,878.4 millones entre enero y octubre de 2025

Entre enero y octubre de 2025 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$9,878.4 millones, aumentando US$966.8 millones (10.8 %) en comparación con el mismo período del año anterior, informó el Banco Central (BCRD).

Particularmente, en octubre se recibieron US$965.6 millones, un incremento de US$52.7 millones (5.8 %) respecto a octubre de 2024. Cabe destacar que, estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

El BCRD explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.4 % de los flujos formales de octubre, unos US$719.8 millones.

Dice que, el índice de gestores de compras (PMI, en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, en inglés) registró un valor de 52.4 en octubre, superior al 50.0 observado en septiembre, lo que indica un mayor dinamismo en el sector servicios, donde se emplea gran parte de la diáspora dominicana.