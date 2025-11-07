Al cierre de octubre, el Banco Central había colocado el 84% de recursos liberados

El Banco Central reveló que al cierre de octubre de este año había colocado RD$68,000 millones (84%) de los recursos liberados en el mercado financiero bajo el programa de liquidez aprobado por la Junta Monetaria.

En un análisis en su Foro Página Abierta sobre las medidas aprobadas e implementadas desde junio de este año, el Banco Central explica que, de este total, RD$54,000 millones corresponden a liberaciones de encaje legal para sectores productivos a tasas de interés de hasta un 9% anual y a las micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes) a tasas competitivas según este segmento de mercado.

Sostiene que los recursos liberados del encaje legal se destinaron a los sectores: comercio (RD$21,528 millones), construcción (RD$11,993 millones), Mipymes (RD$8,864 millones), manufactura (RD$3,655 millones), agropecuario (RD$1,212 millones) y exportación (RD$806 millones).

Agrega que estos desembolsos incluyen RD$3,678 millones para la adquisición de viviendas de bajo costo por parte de familias de bajos recursos y RD$2,632 millones para préstamos hipotecarios en sentido general.

Recursos benefician a 8,726 deudores

En su análisis, el Banco Central apunta que los RD$54,000 millones desembolsados del encaje legal han beneficiado a 8,726 deudores, para un monto promedio de créditos de RD$6.25 millones, lo que dice reitera la amplia dispersión y alcance de esta medida.

Sostiene que adicionalmente, han sido otorgados RD$14,000 millones de los RD$17,000 millones habilitados para ser recolocados por vencimientos de préstamos a sectores productivos otorgados mediante facilidades de liquidez rápida.

“Con este tratamiento, los sectores productivos se benefician de un mayor plazo para el uso de estos recursos financieros a tasas de interés de hasta un 9% anual, conforme las características originales de dicha facilidad”, enfatiza.

La autoridad monetaria refiere que como efecto de las medidas implementadas y la reducción de la tasa de política monetaria (TPM) de 5.75% a 5.50% en septiembre, el crédito al sector privado en moneda nacional ha registrado mayor dinamismo, a la par de disminuciones en las tasas de interés de préstamos y depósitos.

Expansión del crédito

Desde mayo de este año, según la entidad, el crédito neto privado en moneda nacional se ha expandido en aproximadamente RD$71,000 millones (cifras preliminares de octubre).

Indica que este desempeño elevó el crecimiento interanual del crédito de 8.2% en mayo a 8.9% en septiembre de 2025, en consonancia con el crecimiento del producto interno bruto nominal, reiterando una trayectoria de mayor dinamismo crediticio que refuerza la capacidad del sistema financiero para impulsar la actividad económica.

Tasas de interés se reducen

En cuanto a la tasa de interés, la entidad expresa que al mes de octubre 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas de la banca múltiple se redujo con relación a mayo de 2025.

Asegura que el promedio de la tasa de interés activa pasó de 14.99% en mayo de 2025 a 13.95% para una reducción de 104 puntos básicos. “Esta disminución ha sido más significativa en la tasa de interés activa de los sectores productivos beneficiarios de las medidas, observándose una disminución de 14.35% a mayo hasta 13.13% en octubre del año en curso, para un ajuste a la baja de 122 puntos básicos.

Durante el mismo período de análisis, las tasas de interés interbancarias observaron reducciones de 11.54% en mayo a 7.19% en octubre. Igual, las tasas pasivas se redujeron de 9.63% a 6.38% en el mismo intervalo de tiempo.

El banco afirma que estas reducciones facilitan mayores disminuciones en las tasas de préstamos de los sectores productivos y hogares en el resto de 2025 y en 2026, en la medida en que continúe operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria.

Fondos aprobados

La Junta Monetaria aprobó proveer liquidez al sistema financiero por RD$81,000 millones, distribuidos en RD$64,000 millones de recursos liberados del encaje legal y RD$17,000 millones de recolocaciones de préstamos de facilidades de liquidez rápida (FLR) programados para haber retornado al Banco Central desde junio 2025.