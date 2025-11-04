CAF organizará en Panamá la segunda edición del llamado “Davos latinoamericano”

La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, reunirá en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá a expertos globales para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la región en un escenario global cambiante, marcado por fricciones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional.

Frente a este panorama, el Foro Económico Internacional se consolida como una plataforma anual de reflexión para reafirmar la posición y oportunidades de América Latina y el Caribe en sectores clave como el agropecuario, la minería, gas y tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el powershoring o los servicios y digitalización.

“Este Foro se consolida como un espacio clave para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible y capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como la lucha contra el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El Foro, que tendrá como media a partners a 18 medios de la región, entre los que destacan el Grupo PRISA, El País y World in Progres, abordará temáticas como los flujos de comercio e inversión, la colaboración público-privada, la conectividad aérea y el turismo, la Inteligencia Artificial, las perspectivas económicas, el papel del sector privado, las energías limpias, la transición energética o la minería sostenible.

Entre los invitados especiales confirmados se encuentran:

. José Raúl Mulino, Presidente de Panamá

. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil

Daniel Noboa, Presidente de Ecuador

Michio Kaku, físico teórico y futurista

Ricardo Hausmann, Director del Harvard Growth Lab

Susan Segal, Presidenta de Americas Society/Council of the Americas

. Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile

. Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines

. Isabella Luksic, Gerenta General de la Fundación Luksic

Una agenda transformadora

En el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el 27 de enero de 2026 se llevará a cabo el Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo, un espacio para promover el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe, desde la mirada de sus principales exponentes.

Además, CAF realizará el 29 y 30 de enero la "Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global", con el objetivo de facilitar la integración comercial de la región. La actividad reunirá a 150 compradores internacionales con 300 exportadores latinoamericanos en más de 4,000 reuniones uno a uno, diseñadas para conectar la oferta regional con la demanda global.

Esta plataforma ofrecerá a los empresarios una oportunidad única de internacionalización, permitiéndoles realizar en un solo lugar y en apenas día y medio, el equivalente a más de dos semanas de prospección comercial individual. La convocatoria está abierta para empresas de sectores estratégicos como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y servicios tecnológicos, quienes podrán registrarse hasta el 22 de diciembre de 2025 a través de la plataforma www.matchmaking-forum-caf.com.

Al integrarse con el Foro Económico Internacional, esta rueda de negocios busca convertir el intercambio académico y de ideas en resultados comerciales tangibles. La eficiencia es un pilar fundamental: un solo desplazamiento permite a los participantes reunirse con socios potenciales de más de 15 países, concentrando en un espacio lo que normalmente requeriría múltiples viajes. De esta manera, CAF impulsa el crecimiento sostenible y la integración regional, maximizando el tiempo y los recursos de los empresarios mientras fortalece la proyección global de América Latina y el Caribe.

El Foro forma parte de los esfuerzos de CAF por impulsar el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe y por promover una visión del desarrollo de medio y largo plazo, que beneficie a todos los ciudadanos. Desde 1970, la institución ha desembolsado más de USD 210.000 millones para proyectos de salud, educación, infraestructuras, movilidad, desarrollo social y humano en la región.

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.