Economistas proyectan crecimiento de la economía cerrará en 2.8% del PIB

La firma Ecoanalítica expuso que las perspectivas económicas de la República Dominicana para 2026 están centradas en el impulso fiscal, la estabilidad cambiaria y el crecimiento sostenible y proyectó que para este año el crecimiento de 2.8% económico será de 2.8% del producto interno bruto (PIB).

Las proyecciones fueron expuesta en su segundo foro de 2025, encuentro que reunió a economistas, empresarios y autoridades para analizar los principales desafíos de la economía dominicana.

El foro incluyó cinco ponencias que examinaron el entorno macroeconómico, el mercado financiero, el turismo y la aplicación de la inteligencia artificial en el análisis económico.

Alejandro Grisanti Capriles, presidente y socio fundador de Ecoanalítica, afirmó: “La economía dominicana entra en una fase de confianza, estabilidad y oportunidades sostenibles. Esta etapa abre las puertas a un crecimiento económico sostenido en nuevas formas de atracción de inversiones e instrumentos de negocios.”

Grisanti destacó que el país se encuentra en un punto de inflexión económico, con un crecimiento estimado de 2.8% del PIB y una inflación de 3.9% al cierre de 2025.

Alejandro Grisanti, socio director de Ecoanalítica.Externa

Para 2026, Ecoanalítica proyecta una expansión económica de 4.5%, con una inflación de 3.3%, un tipo de cambio promedio de US$66.9 y la tasa de interés activa en 13.8%. Señaló, además, la fortaleza de los sectores construcción, turismo, agroindustria y finanzas, junto con la inversión extranjera directa, que alcanzaría US$5,640 millones, equivalente al 4.7% del PIB.

Durante el foro se presentó también la herramienta EcoTech, desarrollada por Ecoanalítica y C2S Consulting. Los ponentes Jesús Alén y Alejandro Grisanti explicaron que la plataforma integra más de 2,000 series de datos y modelos predictivos multivariables, permitiendo análisis y simulaciones en tiempo real. SofIA, su componente principal, es un asesor económico virtual que genera alertas y proyecciones.

En el ámbito financiero, José Antonio Fonseca, presidente de CCI Puesto de Bolsa, destacó la importancia del mercado de capitales como canal de inversión productiva. Indicó que CCI administra activos por más de US$1,500 millones y recomendó estrategias de diversificación para enfrentar entornos de volatilidad y aprovechar las oportunidades del contexto global.

Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD, señaló que la economía crecerá alrededor de 5% en 2026, impulsada por el turismo, la inversión privada y el consumo interno, aunque advirtió que la incertidumbre internacional y la reducción del gasto público de capital seguirán siendo retos. Indicó que los subsidios y los intereses de la deuda representan cerca del 5% del PIB, lo que hace necesaria una reforma fiscal gradual y eficiente.

Destacó, además, el papel del Banco Central en mantener la estabilidad de precios y confianza en la moneda, y concluyó que el país debe fortalecer la productividad y la inversión pública para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.

Mientras tanto, Jacqueline Mora, viceministra de Turismo, destacó que entre enero y septiembre de 2025 el país recibió 8.6 millones de visitantes, un aumento de 13% respecto a 2023. Agregó que el turismo aporta más del 19% del PIB nacional, genera más de 720,000 empleos y acumula inversiones superiores a US$22,000 millones.

Asimismo, en el foro se indicó que la economía dominicana enfrenta un entorno cada vez más favorable, sustentado en la estabilidad macroeconómica, la innovación tecnológica y la expansión de sectores clave.