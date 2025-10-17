APP desplazan a cajeros automáticos, el 77% de usuarios financieros utiliza aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles de las entidades de intermediación financiera (EIF) constituyen el canal alterno a las sucursales preferido por el segmento personal, con un 77% de utilización, de acuerdo con el Ranking de digitalización del sector bancario 2025, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

El uso de las app experimentó un crecimiento de 10 puntos porcentuales, pasando de 67% a 77%, desplazando a los cajeros automáticos como el canal alterno más empleado, aunque éste aumentó cinco puntos en relación con 2024, quedando este año en 73%.

De acuerdo con el estudio de la SB, este crecimiento del uso de aplicaciones va de la mano con la confianza de los clientes bancarios en este canal, que se ubica en 91%.

El aprovechamiento de los canales alternos ha permitido que cerca del 16% de los usuarios y usuarias de entre 18 y 44 años haya podido utilizar productos y servicios financieros durante al menos cinco meses sin la necesidad de asistir a una sucursal.

En menor medida, los usuarios y las usuarias utilizan la banca en línea (38%), subagentes bancarios (24%), teleservicios o telebanco (16%), billeteras electrónicas internacionales (13%) y billeteras electrónicas locales (9%).

El informe revela que, a la fecha, gracias a la circular de onboarding digital 011/22 se han adquirido alrededor de un millón quinientos mil productos financieros a través de canales digitales. Dentro de este total se destacan un millón de cuentas de ahorro digital, que representa el 70 % de las adquisiciones. Este avance refleja no solo la adopción tecnológica, sino también el impacto positivo de la digitalización en la bancarización y en el acceso a servicios financieros más ágiles y accesibles.

Por otro lado, el 67 % de las entidades financieras implementaron la autenticación multifactorial y las tecnologías biométricas, consolidándose como el principal método de autenticación, especialmente en aplicaciones móviles, lo que es clave en la seguridad de los canales digitales.

De igual manera, cerca del 70 % de las entidades cuenta con conexiones API en sus plataformas, lo que refleja un avance significativo hacia futuras implementaciones y una mayor apertura a la banca abierta.

De este grupo, el 33 % ya las utiliza con fines externos, principalmente para compartir información sobre tarifarios, ubicación de puntos de acceso o datos estadísticos con terceros, entre otros usos.

Acto de reconocimiento

La SB lanzó la quinta edición de este informe en un acto donde las autoridades de la institución reconocieron las EIF que lograron un destacado desempeño en su transformación digital. El Ranking de digitalización del sector bancario dominicano 2025 está disponible en el portal del ente supervisor.

Durante el acto, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó la profunda transformación experimentada por el mercado financiero en los últimos años, permitiendo que la digitalización sea una realidad y esté presente en la cotidianidad de millones de personas.

“Desde la Superintendencia de Bancos, acompañamos este proceso con una mirada analítica y estratégica. Durante los últimos cinco años, hemos recopilado información valiosa tanto de los usuarios del sistema financiero como de ustedes, las entidades supervisadas. Este esfuerzo ha dado origen al Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano, una herramienta que no solo ha permitido medir el avance del sector, sino que también orienta las agendas digitales de las entidades financieras y promueve la mejora continua en la oferta de servicios”, expresó.

En la actividad, la experta española Marta Echarri, quien cuenta con una reconocida trayectoria profesional de más de 20 años en el sector financiero y la transformación digital, ofreció una conferencia magistral sobre la digitalización y las perspectivas de la banca en el futuro.

Metodología

La Superintendencia de Bancos llevó a cabo un riguroso proceso de evaluación para medir la oferta el uso de canales alternos digitales disponibles en las entidades de intermediación financiera. Para ello, levantó información directamente con las entidades, a través de reuniones virtuales, y con los usuarios y las usuarias, a través de encuestas realizadas en colaboración con una firma especializada en estudios de mercado, utilizando metodologías CATI y CAWI en diversas regiones del país, con especial atención en Santiago y Santo Domingo.

El ranking resultante se construyó sobre una base de 100 puntos, distribuidos entre funcionalidades clave como pagos, transferencias y servicios (60 puntos), y otros canales e innovaciones tecnológicas (40 puntos). La puntuación se determinó mediante un promedio ponderado entre las valoraciones de las EIF y los usuarios, priorizando las funcionalidades más relevantes. Además, se evaluó la experiencia de usuario de los canales digitales mediante el análisis de diagramas de flujo, identificando oportunidades de mejora en la navegación e interfaz.