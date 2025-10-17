AFP Crecer pide a familiares de afiliados fallecidos acercarse a la entidad

La Administradora de Fondos de Pensiones AFP Crecer tiene más de RD$2,000 millones esperando que los familiares de afiliados fallecidos reclamen el reembolso de ese dinero y lanzó una campaña para dar a conocer que desde su portal de la web pueden acercarse a la entidad, afirmó Karla Peña, directora de cumplimiento regulatorio de AFP Crecer.

En una visita a Listín Diario, Peña dijo que la entidad busca que las personas reclamen el dinero que les corresponde.

“El primer paso es validar si el fallecido estaba afiliado a AFP Crecer en www.afpcrecer.com.do/fallecidos”, manifestó.

AFP Crecer ofrece a los afiliados de fallecidos facilidades para a través de oficinas de abogados gratuitas reciban ayudas en la creación de expedientes mediante documentos legales.

“No es necesario tener intermediarios para realizar el proceso”, solo tienen que presentar los documentos necesarios, como son el acta de defunción, un acto notarial y, en caso de que la persona estuviera trabajando al momento del fallecimiento, deben llevar una carta de trabajo.

Todo el proceso del trámite se lleva 25 o 30 días una vez depositado el expediente.

Formas de reembolso:

Peña dijo que existen dos modalidades de reembolso: pensión por sobrevivencia (pago mensual a familiares directos) y, por herencia, (devolución del fondo a herederos legales).

Explicó que además de la pensión por sobrevivencia, existen pensiones por discapacidad, cesantía por edad avanzada y vejez. También se ofrece la devolución del saldo por enfermedad terminal o ingreso tardío al sistema.

Explicó que existen dos mecanismos principales para el retiro: retiro programado (otorgado por la AFP) y renta vitalicia (contratada con una aseguradora).

En el caso de optar por el retiro programado, Peña indicó que el fondo permanece en la AFP y, en caso de fallecimiento, se destina a la pensión por sobrevivencia o herencia. Si el fondo se agota, el monto que estaba destinado a la pensión se termina.

Mientras que en el caso de la renta vitalicia, el fondo se transfiere a una aseguradora que garantiza una pensión de por vida. Existen diferentes modalidades con beneficios para herederos, en ese tipo de mecanismo.

Peña también precisó que es bueno que la gente sepa que si opta por la renta vitalicia no se puede cancelar, y que solo puede pasar el monto de la pensión a los hijos o esposos o descendientes que el afiliado haya decidido poner en vida en el contrato para que se les entregue a su muerte, no el fondo del capital; mientras que en el retiro programado sí permite que los fondos restantes pasen a los herederos.

La elección entre renta vitalicia y retiro programado depende de las preferencias y necesidades individuales, considerando factores como la seguridad de un ingreso de por vida o la posibilidad de dejar un remanente a los herederos, agregó.

Los fondos de pensiones están destinados para el momento en que la persona ya no pueda trabajar, asegurando un ingreso para su sustento, porque el dinero de las pensiones es personal y el afiliado es quien lo cobra directamente, excepto en caso de fallecimiento, donde lo cobran los familiares.

Peña precisó que es importante mantenerse informado, ya que existen diferentes tipos de pensiones y modalidades de retiro, cada una con sus propias características y beneficios.

“Es importante informarse y empoderarse sobre los derechos y procesos relacionados con los fondos de pensiones, recalcó, tras reconocer que los salarios bajos dificultan la acumulación de fondos de pensión significativos, pero existen casos de personas con múltiples trabajos o cargos altos que logran acumular montos importantes.

