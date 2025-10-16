Banco Central informa que durante el próximo sábado no se podrá hacer transferencia al instante

El Banco Central (BCRD) informó que este sábado 18 de octubre del 2025 el servicio de Pagos al Instante BCRD no estará disponible entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la noche de ese día.

En un aviso público, el BCRD explica que la Corporación SWIFT, con casa matriz ubicada en Bruselas, Reino de Bélgica, y responsable de proveer servicios de comunicación financiera a entidades de todo el mundo incluyendo la operación del flujo de los pagos en el país, estará realizando su habitual ejercicio mundial de continuidad de negocio en su plataforma ese día.

“Pedimos disculpas a los usuarios del servicio de Pagos al Instante BCRD por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión, ya que estos ejercicios contribuyen a garantizar la calidad del servicio de mensajería de pagos provisto por la Corporación SWIFT.

Pagos al instante BCRD

El servicio de pago al instante es un servicio de pagos en tiempo real mediante el cual los clientes bancarios, haciendo uso de las plataformas electrónicas de sus respectivos bancos, pueden realizar pagos urgentes o de alto valor, por concepto de transferencias de fondos, pagos de tarjetas de crédito o de préstamos, en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros con cargo a sus cuentas.

Este servicio está diseñado sobre el Sistema LBTR del BCRD, que facilita el tiempo real entre los bancos.

Estas operaciones se efectúan con un tiempo máximo de ocho (8) minutos para la acreditación final, desde el momento en que es tramitada la instrucción de pago.

El servicio de pagos al instante BCRD opera los siete días de la semana de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., con un cierre transitorio de 4:00 p. m. a 6:30 p. m. de lunes a viernes, y en horario corrido los fines de semana y días feriados. Los pagos instruidos fuera de ese horario, es decir después de las 11:00 p. m., se hacen efectivos a las 7:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, los pagos al instante BCRD están disponibles en las oficinas bancarias y a través de formularios electrónicos, en horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Con relación a las operaciones denominadas en dólares, no existirá obligación de tramitar las transferencias a través de bancos corresponsales. La EIF originadora del pago podrá hacer conversión de moneda en el caso de que la cuenta beneficiaria sea de moneda diferente. En las plataformas de las EIF deben especificarse los tipos de cuentas y monedas origen y destino.

Las entidades que ofrecen el servicio podrán cobrar una tarifa que deberá ser un monto fijo, nunca un porcentaje de la transferencia. Además, les está prohibido realizar descuentos al monto de la transferencia por parte del banco receptor del pago.