Valdez Albizu y Magín Díaz se reúnen con el director ejecutivo del FMI, André Roncaglia

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvieron un encuentro bilateral con André Roncaglia, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Brasil y presidente de la constituyente de países a la cual pertenece República Dominicana, como parte del inicio de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial de 2025.

Estas reuniones se están llevando a cabo del 13 al 18 de octubre del año corriente en la ciudad de Washington, D.C., con la participación de los 191 países miembros de estos organismos multilaterales. En dichas jornadas, se están analizando las perspectivas económicas globales y discutiendo las posibles medidas de política para enfrentar la elevada incertidumbre y el panorama internacional cambiante.

En el encuentro bilateral con el director Roncaglia, el gobernador Valdez y el ministro Díaz destacaron que, la economía dominicana mantiene fuertes fundamentos ante este complejo entorno externo y que se prevé una recuperación gradual de la demanda interna en lo adelante. Esta dinamización de la actividad económica estaría impulsada por la combinación de medidas de flexibilización monetaria y el incremento en la inversión pública, en un contexto de estabilidad de precios.

Por su lado, el director Roncaglia resaltó la importancia de la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, y el impacto positivo que está teniendo en las perspectivas de los inversionistas y analistas internacionales sobre la República Dominicana. Además, señaló que el próximo12 de noviembre el Directorio del FMI conocerá el documento de la consulta de Artículo IV de la República Dominicana correspondiente al año 2025.

La delegación de la República Dominicana estuvo, además, integrada por María José Martínez, viceministra de Crédito Público del MHE; y por el BCRD: Julio Andújar Scheker, asesor económico; Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el FMI.