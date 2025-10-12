Flujos de remesas alcanzaron US$8,912.8 millones entre enero y septiembre

Entre enero y septiembre de 2025 las remesas alcanzaron la cifra de US$8,912.8 millones, aumentando US$914.1 millones (11.4 %) en comparación con el mismo período del año anterior. Particularmente, septiembre se recibieron US$991.8 millones, un incremento de US$105.6 (11.9 %) respecto a septiembre de 2024, según informa el Banco Central (BCRD).

El BCRD explica que el desempeño económico de Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.5 % de los flujos formales de septiembre, unos US$729.0 millones.

Asimismo, la Reserva Federal de Chicago estimó que el desempleo general del país norteamericano se ubicó en 4.3 % en septiembre, un ligero aumento respecto al nivel de 4.2 % del pasado agosto, pero cerca a los niveles de pleno empleo.

El índice de gestores de compras (PMI inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM en inglés) registró un valor de 50.0 en septiembre, por debajo del 51.7 observado en agosto; no obstante, indica que sigue habiendo dinamismo en el sector servicios, en el cual se emplea gran parte de la diáspora dominicana.

Los recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en septiembre, como España, por un valor de US$68.1 millones, un 7.5 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia, Haití y Suiza, con 1.5 %, 1.4 % y 1.3 % de los flujos recibidos, respectivamente. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 47.2 % durante septiembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.7 % y 7.1 %, respectivamente. Esto indica que cerca de dos terceras partes de las remesas (65.0 %) se recibe en las zonas metropolitanas del país.

Analizando el comportamiento reciente del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2025, destacándose los ingresos del sector turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa en conjunto con las remesas. En cuanto a las remesas y los flujos de IED, se estima que, al terminar el año, se ubiquen en torno a los US$11,700 millones y a los US$4,800 millones, respectivamente. Asimismo, es importante destacar el aporte de divisas que suministrarían las exportaciones de oro al cierre del 2025, las que podrían superar los US$2,000 millones apoyadas en precios cercanos a los US$4,000 por onza Troy.

Estos ingresos de divisas contribuyen en mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al 30 de septiembre de 2025 la moneda nacional se depreció en 2.3 % con respecto al cierre de 2024. Estos mayores flujos externos han permitido también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de septiembre se ubicaron en US$13,294.8 millones, que representa un 10.4 % del PIB y cubre unos 4.9 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el FMI.