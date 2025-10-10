Cepal asegura Plan Meta RD 2026 es una estrategia innovadora con una fuerte articulación

República Dominicana se distingue por su crecimiento desde los últimos años y está dando muestras de planes, coordinación interna y efectividad, “y eso también se refleja en el ranking que hemos preparado para este informe sobre la productividad. Dominicana está por encima del promedio regional, en el treceavo lugar, de 28 que tiene el informe”, afirmó Jorge Mario Martínez-Piva, director de la sede subregional en México, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

República Dominicana tiene una larga trayectoria de alto crecimiento, inversiones y exportaciones, dijo el alto ejecutivo de la Cepal, en respuesta a Listín Diario, durante la presentación del informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025. ¿Cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer?.

El reporte fue presentado este jueves por el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Xirinachs, Marco Llinás, Martínez-Piva y otros ejecutivos del organismo de Naciones Unidas.

Martínez-Piva subrayó que RD tiene una historia de iniciativas y articulación productiva tanto del sector público como el privado y citó como ejemplo dos que define tienen visión política y visión de futuro: uno es el Plan Nacional de Innovación 2030 y el Plan Meta República Dominicana 2036.

“En ambos planes lo que vemos es un vínculo del sector público desde el liderazgo del Estado para tener una visión de desarrollo con el resto de la sociedad, y digo el resto porque no sólo el sector privado, también incluye academia y también incluye algunas instituciones de la sociedad civil activas y también tiene una innovación institucional muy interesante”, señaló.

Destacó que el Plan meta República Dominicana 2036, que es ambiciosa, se propone duplicar el PIB del país, tiene un liderazgo presidencial que es similar al Plan México en ese sentido, donde desde el más alto nivel de decisión del Estado se involucra, dirige, coordina y, evidentemente, está moviendo las agujas.

Sin embargo, precisó que existen retos y un reto importante tiene que ver con la innovación, donde el país tiene un déficit, como casi toda la región, y ahí hay que no solo invertir más, sino invertir mejor y usar los recursos desde manera más estratégica.

Cree que también hay un reto en cuanto al talento humano y el vínculo de éste con las necesidades del país, sobre todo del sector privado con visión de futuro, aunque el país está, lo tiene identificado y está abordando el tema.

Y sobre el desarrollo verde y cómo puede Dominicana sacar provecho de esto aquí hay un vínculo muy importante, Martínez Piva respondió que como país del Caribe tiene todos estos retos que señaló antes el secretario ejecutivo, con una alta incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, pero también un país que tiene una vocación productiva muy interesante, por tanto puede dar respuesta a las necesidades con vocación productiva, es decir, que las necesidades que el medio ambiente tiene para el país pueden a su vez ser una propuesta productiva.

Video Cepal asegura Plan Meta RD 2026 es una estrategia innovadora con una fuerte articulación



Reporte

El reporte es el segundo ese tipo. Estuvo a cargo de Marcos Llinás, director de la División de desarrollo productivo y empresarial de la Cepal, quien presentó el informe y señaló que, en promedio, entre 2023 y 2024, se registró un crecimiento de 2.2% en la productividad laboral, pero ese crecimiento no compensa la trayectoria descendente en la última década.

Expuso como la acción climática presenta oportunidades de escapar a las trampas de desarrollo para las políticas (PDPS) verdes e inclusivas.

En la conferencia, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó el contenido del informe y cómo la competencia geopolítica gira en sectores productivos como los minerales estratégicos, fuentes de energía, alimentos, energías renovables, tecnologías digitales, y biotecnologías, que son las que están en el centro de la rivalidad de bloques económicos.

Sostuvo que es necesario tener estrategias de desarrollo productivo muy claras, entendiendo de las de las grandes potencias, ya que el contexto internacional lo hace indispensable, porque de lo contrario los países no podrán construir sobre sus activos estratégicos y crear ventajas competitivas para promover su crecimiento y transformar su productividad.

El informe se enfoca en la productividad, las políticas, tecnologías e innovación; clúster y otras iniciativas verdes e inclusivas, políticas de desarrollo y en las reflexiones finales.

Citó las tres trampas para crecer en América Latina y el Caribe, que son: Baja capacidad para crecer, alta desigualdad y debilidad en las capacidades institucionales.

Salazar-Xirinachs recalcó que la región de América Latina y el Caribe no saldrá de la trampa de baja capacidad para crecer mientras no aborde el gran reto de la productividad y transformación productiva, por cual deberá escalar y mejorar las PDP a partir de una nueva visión.

Alinear esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación, cambio climático y la transformación energética requerida presentan grandes oportunidades, dice la Cepal.