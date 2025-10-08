Resiliencia comercial: El reto frente a las crisis que golpean al mundo

El comercio internacional ya no depende únicamente de la competitividad de precios o de la capacidad logística de los países. Hoy, su estabilidad y continuidad están determinadas por un factor que hasta hace poco no figuraba en los planes estratégicos: la resiliencia frente a crisis globales.

La pandemia del Covid-19, las olas de calor extremas, las sequías prolongadas y la volatilidad en los precios de la energía son recordatorios de que la seguridad comercial no puede desligarse de la seguridad sanitaria, ambiental y energética.

En ese escenario, las políticas públicas juegan un papel decisivo. Un país que se limite a reaccionar frente a las crisis está condenado a perder competitividad. En cambio, aquellos que integran la resiliencia como un eje transversal de su política comercial logran proteger a sus exportadores, garantizar el suministro de bienes estratégicos y fortalecer su posición en las cadenas globales de valor.

La pandemia de 2020 demostró la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. La interrupción del transporte marítimo, el cierre de fronteras y la escasez de insumos médicos dejaron claro que el modelo de “justo a tiempo” necesita complementarse con estrategias de seguridad productiva y logística. En este sentido, algunos gobiernos impulsaron políticas de diversificación de proveedores, fortalecimiento de la producción local de insumos críticos y digitalización aduanera para evitar cuellos de botella.

El cambio climático es otro desafío creciente. Sequías que afectan cultivos de exportación, inundaciones que paralizan puertos o huracanes que destruyen infraestructuras revelan la urgencia de integrar criterios de sostenibilidad y adaptación en la política comercial. Incentivos para tecnologías de bajo carbono, certificaciones verdes y acuerdos internacionales con cláusulas ambientales son ejemplos de medidas que permiten a los países no solo proteger su comercio, sino también posicionarse en un mercado global cada vez más exigente en términos de sostenibilidad.

Ilonka Acosta Coiscou.

La transición energética añade otra capa de complejidad. La dependencia de combustibles fósiles expone a las economías a la volatilidad de precios internacionales y a tensiones geopolíticas. De ahí que políticas públicas orientadas a fomentar energías renovables, infraestructura resiliente y eficiencia energética no sean únicamente apuestas ambientales, sino también estrategias comerciales inteligentes. La disponibilidad de energía limpia y estable se convierte en un atractivo para inversiones extranjeras y un requisito para competir en cadenas de suministro que priorizan la huella de carbono.

El futuro del comercio dependerá de la capacidad de los países de anticiparse y no solo de reaccionar. Eso implica diseñar marcos regulatorios flexibles, promover alianzas público-privadas e invertir en innovación. La resiliencia ya no es un concepto abstracto: es una condición indispensable para garantizar la continuidad de las exportaciones, la estabilidad del ingreso de divisas y la protección de empleos.

En definitiva, las crisis sanitarias, climáticas y energéticas no son episodios aislados, sino fenómenos recurrentes de un mundo interconectado. La tarea de las políticas públicas es convertir esa vulnerabilidad en oportunidad, apostando por un comercio exterior más robusto, sostenible y preparado. Solo así los países podrán enfrentar la incertidumbre global sin perder competitividad ni soberanía económica.