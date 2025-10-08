Presidenta de Acoprovi aboga por incentivos para revitalizar la construcción

Durante varios años, el sector de construcción en la República Dominicana es asediado por varios desafíos que impactan de manera directa en su desarrollo, limitando su capacidad de aportar en la economía dominicana.

Si bien este representa un 15% del Producto Interno Bruto (PIB), Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), explicó la necesidad de revitalizar este sector con soluciones que respondan a sus demandas.

En una entrevista exclusiva al LISTÍN DIARIO, Meléndez sostuvo que aspectos como las altas tasas de interés, variación de la tasa del dólar y situaciones internacionales afectan el costo de los materiales de construcción con el efecto en cadena de un incremento en el costo de las obras, reducción de la rentabilidad de las constructoras y disminución de la oferta de viviendas.

Aunque reconoció el crecimiento económico positivo en los últimos meses, no ignoró que en gran parte de este y el pasado año resultara negativo, acompañado de políticas económicas poco eficientes que no responden a soluciones reales a largo plazo.

“Se han hecho liberaciones de encaje y algunos ajustes coyunturales para que la inflación no sea más alta, pero hemos evidenciado que no ha sido suficiente”, manifestó al señalar que estos imposibilitan la promoción de algunos incentivos adicionales urgentes y necesarios en el sector que a su vez impactan en el precio de una vivienda digna.

Una liberación de encaje es una política monetaria del Banco Central que les permite a las entidades bancarias usar parte del dinero que antes debían guardar sin tocar, otorgándoles disponer de una mayor cantidad de fondos para prestar.

Propuestas

Por esta razón propuso que las liberaciones de encaje sean enfocadas a la construcción y sobre todo a viviendas medias y de bajo costo para préstamos a compradores e interinos, trayendo como consecuencia un relevo a los bonos existentes de vivienda para crear tasas o cuotas de préstamos hipotecarios fijas con mayor certeza en el tiempo.

La idea consiste en conseguir que se extiendan a 20 años con hipotecas aseguradas, incentivos y subsidios a las tasas de interés sin ser derivados del presupuesto nacional, sino de concesiones fiscales a los bancos, permitiendo que más personas de una misma familia puedan acceder, aumentando la capacidad crediticia. Indicó que este sistema se está implementando en Guatemala y da resultados favorables.

Señaló los fondos de pensiones para acceder al fondo de capitalización individual que permita obtener el inicial de una vivienda, o bien las inversiones que realizan las administradoras de fondos de pensiones potencien los proyectos de vivienda y funcionen como garantías para tener cuotas fijas en el préstamo.

Disminuir o estabilizar el precio de la vivienda con condiciones operativas responde a su tercera iniciativa, donde factores como el tiempo de espera para construir, mejor acceso a la exportación e importación de materiales y tecnificación de las labores y materiales de construcción influyen.

“Una vivienda para cada familia dominicana”

Meléndez indicó que estas y más sugerencias serán explicadas con expertos nacionales e internacionales en la novena Mesa Nacional de la Vivienda “Una vivienda para cada familia dominicana: políticas y compromisos de todos”.

La actividad, realizada el próximo 14 de octubre en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo, busca crear un espacio de diálogo y propuestas que solucionen los desafíos que afectan el sector de construcción en el país.

“Son aspectos que nosotros hemos notado que se han utilizado en otros países y traemos al evento, de modo que se pueda lograr mayor predictibilidad de las tasas y de las cuotas a nivel del tiempo que permiten que más personas puedan acceder a la vivienda”, sostuvo.