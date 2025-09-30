DGII se ampara en la Inteligencia Artificial para detectar irregularidades

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se ha amparado en una nueva herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial, que facilitará detectar operaciones irregulares, como simulaciones o volúmenes inusuales de facturas electrónicas.

Además, identificará patrones inusuales de riesgos fiscales dentro de la facturación, se propone ampliar el centro de datos ( Data Center), y también implementará una Base de Datos No Relacional para Documentos No Estructurados, lo que permite el manejo de grandes volúmenes de información, y aplicará herramientas para medir riesgos de lavado de activos.

“Contamos con un centro de respaldo alterno y hemos iniciado un proceso de migración gradual a plataformas en la nube, basándonos en la modificación del artículo 56 del Código Tributario que autoriza esta medida”, dijo Luis Valdez Veras, director general de la DGII, durante el cierre del Segundo Congreso Congreso Internacional de Consultores Impositivos CICI 2025, realizado por el Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci).

Indicó que DGII y Aduanas intercambian informaciones como parte del proceso de transformación digital orientado a facilitar el cumplimiento tributario. Mientras que con el Registro Inmobiliario (RI) la DGII han establecido un acuerdo de interoperabilidad, para eficientizar la gestión de los impuestos inmobiliarios y aumentar la seguridad jurídica.

Valdez Veras dijo que desde agosto de 2024 se encuentra disponible la Interconexión con DGA para Operaciones de Primera Placa, la cual permite que los contribuyentes puedan cargar sus declaraciones de Aduanas en la Oficina Virtual (OFV) y seleccionar los vehículos para sus trámites sin necesidad de digitar datos.

El funcionario reveló que la reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país en septiembre de este año proyectó un crecimiento del PIB real cerca del 3% en 2025, respaldado por las medidas de liquidez del Banco Central y estímulo fiscal, lo que evidencia que los riesgos estructurales se mantienen.

Este año, señaló que el país recibió asistencia técnica del FMI, dentro del Programa de Análisis de Brechas Tributarias, para la estimación de la brecha de cumplimiento del ITBIS en el período 2018-2023. Los resultados oscilan entre 36.5% y 41.6% del ITBIS potencial, registrando el valor más bajo en el año 2023. En adición, como parte del cumplimiento de compromisos internacionales, en julio 2024 se recibió la comisión de la OCDE para la Evaluación in situ respecto de Confidencialidad y Salvaguarda de la Información.

Sostuvo que la presión tributaria aumentó de 13.9% del PIB en 2016 a 16.4% en 2024, reflejando los avances en la administración tributaria.

Valdez Veras asegura que la DGII es una administración tributaria moderna, eficiente y su orientación al servicio es irreversible.

Facturación Electrónica

La DGII ha recibido más de 1,000 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) desde que inició sistema en el país.

Actualmente, más de 10,888 contribuyentes operando como emisores y receptores electrónicos. De estos, el 31.09% usa el Facturador Gratuito, una plataforma creada por la DGII para facilitar la emisión de facturas.

Además, 7,941 contribuyentes están en proceso de certificación, mientras que 98 Proveedores de Servicios Autorizados respaldan la operatividad del sistema.

En coherencia con nuestro compromiso con la modernidad y el aumento del cumplimiento voluntario, anunciamos recientemente la entrega gratuita de 30,000 certificados digitales a los usuarios del Facturador Gratuito, iniciativa que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025. Todo esto constituye los pasos hacia la tributación del futuro, dijo Valdez Veras.

Rol de auditores

Indicó que dentro de la Administración Tributaria los auditores han evolucionado de la fiscalización estricta a una responsabilidad estratégica vinculada al cumplimiento cooperativo, la prevención de riesgos, la modernización digital y la auditoría internacional.

Expuso que en Brasil y Perú los auditores no solo sancionan, sino que también previenen incumplimientos, acompañan a los contribuyentes y promueven espacios de confianza y seguridad jurídica.

“A ello se suma el impacto de la transformación digital y de la inteligencia artificial, que permiten analizar grandes volúmenes de datos, fiscalizar en tiempo real, detectar fraudes de manera temprana y asistir al ciudadano bajo principios de transparencia y equidad”, agregó.

Sepa más

Luis Valdez Veras, en el Segundo Congreso CICI 2025.Externa

Pagos en línea del IPI

A partir del último trimestre de 2025, las operaciones inmobiliarias podrán ser pagadas y validadas en línea.

Información

La DGII obtendrá acceso oportuno a la actualización de inmuebles por procesos de subdivisión, deslinde, refundición, constitución de condominio y canje registral, mientras que el Registro Inmobiliario podrá validar en tiempo real el cumplimiento fiscal de las operaciones inmobiliarias que le son apoderadas.

Pagos con tarjetas de crédito

A partir de este próximo octubre, en colaboración con el Banco de Reservas, estará disponible la opción de realizar el pago de las obligaciones tributarias con tarjetas de crédito a través de sus canales digitales.