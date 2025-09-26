El 45% de depósitos a plazo del Banco Popular se realiza ya por canales digitales

El Banco Popular Dominicano (BPD) informó que un 45% de todos los depósitos a plazo realizados por sus clientes ya se efectúan a través de los canales digitales de la organización financiera.

Dijo que eso evidencia la preferencia de los usuarios por esta funcionalidad que inició hace apenas seis meses, en febrero de 2025.

De acuerdo con los datos de la entidad bancaria, las aperturas digitales de depósitos a plazo superan las 32,000 a la fecha. Adicionalmente, el 70% de los clientes que cuentan con un depósito a plazo digital han incrementado sus balances de ahorro en el Banco Popular tras realizar este tipo de depósito.

“Estos datos reflejan la confianza de los usuarios en las soluciones tecnológicas que ofrece la entidad financiera para gestionar sus ahorros de manera segura, conveniente y ágil”, expresa en un comunicado de prensa.

Refiere que, actualmente, más de 1.5 millones de usuarios digitales acceden a los servicios del Banco Popular, respaldados por un ecosistema en constante evolución.

Precisa que, solo en 2025, la entidad lanzó más de 65 nuevas funcionalidades en sus aplicaciones móviles y otros canales digitales, lo que representa un incremento de 33% frente al año anterior.

Entre estas innovaciones destacó la nueva tarjeta débito digital disponible en la App Popular, el aumento de límites de tarjetas de crédito en línea, un nuevo proceso de adquisición con productos de crédito que permite afiliar clientes con tarjeta o préstamo desde el inicio, así como el despliegue de un nuevo Internet Banking con funcionalidades ampliadas.

Asimismo, explicá que el banco lanzó su API Portal, un nuevo ecosistema pionero en banca nacional que permite a otras aplicaciones de terceros conectarse entre sí de manera segura y controlada.

El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, destacó el compromiso de la entidad con la innovación, indicando que “el Banco Popular mantiene su liderazgo en la transformación digital del sistema financiero nacional, ofreciendo a sus clientes productos y servicios que les permitan mejorar su vida, accediendo de manera sencilla a soluciones de ahorro e inversión”.