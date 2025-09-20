Banreservas financia RD$21,000 millones al sector de la construcción

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que esa institución ha financiado a la construcción con unos RD$21,000 millones, y prevé que esa cartera continuará con un crecimiento sostenido, gracias a la confianza del sector privado.

Al hablar en el Desayuno Empresarial 2025, Aguilera también proyectó que al finalizar este año, el Banco cerrará con un crecimiento de cartera de crédito empresarial por unos RD$13,200 millones y un aumento de la cartera de depósitos ascendente a RD$14,500 millones.

El ejecutivo bancario vinculó el incremento de la cartera de financiamientos al sector construcción con la política del presidente Luis Abinader de fomentar el desarrollo de ese renglón de la economía nacional, con énfasis en la financiación de viviendas de bajo costo.

Al definir a la construcción como uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana, que tiene un efecto multiplicador, Aguilera resaltó que la visión del presidente Abinader se expresa en el impulso al fomento de la vivienda y otros proyectos que inciden de manera significativa en la mejoría de la calidad de vida de miles de dominicanos y en la generación de puestos de trabajo.

Expuso que “queremos que ustedes tengan lo que necesitan para crecer sin límites: líneas de crédito competitivas, asesoría especializada, plataformas digitales de última generación y un equipo humano comprometido con su éxito, que los acompaña en cada paso hasta verlos convertirse en lo que son hoy”. Agrego que la misión de Banreservas es poner al alcance del empresariado soluciones financieras innovadoras, ágiles y seguras.

Aguilera dijo estar convencido de que un banco no solo debe guardar capital, sino también generar confianza, acompañar en las tomas de decisiones y abrir caminos hacia nuevas metas.