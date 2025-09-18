Qik Banco Digital es reconocido con tres premios en Global Finance

Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, fue galardonado con tres reconocimientos internacionales por parte de la revista especializada en finanzas Global Finance, en su edición 2025, en la que subraya que esta entidad financiera es el mejor banco digital de la República Dominicana.

En su edición sobre los Premios a los Mejores Bancos Digitales del Mundo, la publicación otorga a Qik la distinción como Mejor Banco Digital de República Dominicana, además de Mejor Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Mejor Banco en el uso de Marketing Digital y Servicios en Redes Sociales en el país.

“Ser reconocidos por Global Finance por segundo año consecutivo nos motiva a seguir desarrollando productos y funcionalidades que respondan a las necesidades reales de los dominicanos, y que además les permitan empoderarse de sus finanzas mediante el uso de la tecnología”, añadió Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik Banco Digital.

Para otorgar estos premios, los responsables de la revista evaluaron criterios como la efectividad de la estrategia para atraer y atender a clientes digitales, el éxito en incentivar el uso de las ofertas digitales, el crecimiento de la base de clientes, la amplitud del portafolio de productos, la evidencia de beneficios tangibles derivados de iniciativas digitales, así como el diseño y la funcionalidad de su app móvil.

Un neobanco que crece con sus clientes

En menos de tres años, Qik Banco Digital ha alcanzado más de 800 mil clientes, lo que refleja la alta aceptación entre los dominicanos.

Actualmente, su propuesta de valor incluye productos como tarjetas de crédito y de débito, cuenta de ahorro, cuenta compartida, certificados de depósito digitales, préstamos y seguros, además de funcionalidades como pagos a la agenda de contactos, código Cash, pagos de servicios y billeteras digitales.

Recientemente, Qik lanzó su ecosistema financiero Qik Pro, diseñado para clientes expertos que buscan más beneficios en todos sus productos.

Este ecosistema incluye la nueva tarjeta de crédito Qik Pro, con cashback personalizable en consumos locales y devolución en gastos internacionales como transporte, restaurantes y alquiler de vehículos. Además, ofrece doble saldo y acceso exclusivo a salas Before Boarding en los aeropuertos locales. Qik también brinda mayor rendimiento en cuentas de ahorro y certificados de depósito, así como tasas preferenciales en nuevos préstamos.