Misión FMI destaca la paz social que se vive en República Dominicana y proyecta crecimiento

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, realizó la reunión de cierre de la Misión Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por su director ejecutivo por Brasil y presidente de la silla de países a la cual pertenece la República Dominicana, André Roncaglia, con objeto de ofrecerle una breve exposición de sus impresiones después de las reuniones que durante dos semanas han realizado con instituciones del sector público, sector privado, sistema financiero y sociedad civil de la República Dominicana.

El jefe de la misión, Ricardo Llaudes, expuso al gobernador que “un concepto destacable y común en el desarrollo de nuestras visitas es el de paz social como modelo de país, así como la búsqueda de consensos entre diferentes sectores, lo que es muy especial en la República Dominicana, ya que, combinado con políticas monetarias robustas y estabilidad económica, desemboca en altos flujos de inversión”.

Llaudes destacó además “la percepción de optimismo que han expresado en sus reuniones los distintos representantes del sector privado, dejando atrás un sentimiento de incertidumbre. Esto ha sido en gran parte por las políticas implementadas por el BCRD para apoyar la liquidez, y cuyos efectos ya se están notando. Se observa una baja significativa de las tasas de mercado, lo que ha repercutido en los sectores productivos. Todo esto en un contexto donde la inflación se ha mantenido anclada, dentro del rango, por tres años consecutivos”.

El jefe de la misión señaló que “la expectativa del sector privado por el aumento de la inversión pública, ya reflejada en el presupuesto complementario, también vaticina una visión de futuro con una clara perspectiva de afianzar más el crecimiento”.

Llaudes también indicó que “el acierto de aunar los esfuerzos en la política fiscal y monetaria resultará en avances de consolidación de índices favorables, que tendrán su repercusión en el medio y largo plazo”.

Valdez Albizu consideró “muy acertado el diagnóstico realizado por la misión, así como resaltó el clima de inversión creciente y de estabilidad económica con el que coinciden los sectores consultados”. Añadió, además, que “en un futuro, el Banco Central que valora el acompañamiento siempre valioso del FMI en momentos de incertidumbre internacional, requerirá el asesoramiento del organismo en materia técnica y de orientación, especialmente en la implementación de nuevas medidas que refuercen las estrategias actuales, profundicen en las reformas y abran nuevas posibilidades de crecimiento”.

Valdez Albizu ponderó la importancia de la coordinación de las política fiscal y monetaria para garantizar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la paz social, la seguridad jurídica y el buen clima de inversión que prevalece en el país.

La misión del Artículo IV del FMI estuvo constituida también por Pamela Beatriz Madrid, economista senior; Nathaniel Arnold, representante; y Gerardo Peraza, representante residente en Centroamérica, Panamá y RD.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el asesor de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; y la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; y los directores de Cuentas Nacionales, Tesorería y Regulación y Estabilidad Financiera, Elina Rosario, José Perdomo y Carlos Delgado, respectivamente.