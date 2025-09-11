Cabildos tienen asegurados RD$2,000 millones en el presupuesto complementario

El Gobierno tiene contemplado apoyar a los cabildos con fondos del Presupuesto reformulado recientemente y en el cual se consignaron para lo que resta del año 2025 un monto de RD$2,000 millones para iniciar el programa de aceras y contenes, prometido por el presidente Luis Abinader.

Esos recursos están distribuidos entre todas las municipalidades. El presidente Luis Abinader anunció recientemente que apoyará a los cabildos con RD$4,000 millones.

Los restantes 2,000 serán programados para el 2026, según informaciones oficiales.

En adición, se han programado otros RD$2,000 millones más que serían distribuidos en una determinada cantidad de alcaldías para proyectos de inversión específicos en el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís, Higuey, y Los Alcarrizos, entre otros.

El apoyo a los cabildos responde al Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal, anunciado por el mandatario el 7 de agosto en una reunión de trabajo con alcaldes y directores municipales en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD), con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; y los presidentes de Fedomu (Federación Dominicana de Municipios), de la Liga Municipal, Víctor D´ Aza, y de la Fedodim (Federación Dominicana de Distritos Municipales).

El mandatario informó que la primera transferencia de RD$2,000 millones se realizaría la próxima semana y que los fondos restantes estarán disponibles conforme se vayan ejecutando los proyectos y cumpliendo los requisitos establecidos, dice una nota de prensa de la Presidencia.

El jefe de Estado también adelantó que se trabaja en el perfeccionamiento del fideicomiso de residuos sólidos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad de inversión de los Gobiernos locales, siempre respetando la Constitución y las leyes.

Durante el encuentro, el presidente Abinader dijo que evaluará la posibilidad de destinar nuevos fondos para obras municipales de alto impacto social, tales como funerarias, cementerios, mercados y mataderos, que podrían anunciarse en noviembre, en la próxima reunión con autoridades locales.

También se refirió al plan nacional de asfaltado e indicó que el Ministerio de Obras Públicas lanzará una licitación de gran alcance a partir de octubre, cuyos trabajos también serán coordinados con los municipios.

Presupuesto Reformulado

El presupuesto reformulado 2025 (complementario) suma RD$69,740 millones a los gastos del Estado, las cuales irán a Administraciones de Obligaciones del Tesoro y a otras obligaciones del Estado, entre estas a pensiones, jubilaciones, Obras Públicas y al sector salud.

Este monto adicional eleva el déficit fiscal de 3% del producto interno bruto (PIB) a 3.47%.

Los fondos provendrán en un 52% de ingresos fiscales extraordinarios recurrentes de años anteriores y un 33%de balance de deuda no gastada (fuentes financieras)

Sepa más

Nota oficial

El Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal dará continuidad al componente de construcción de aceras y contenes ya implementado en el período 2022-2024 en el Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales, con un presupuesto de RD$3,200 millones.

Según la nota publicada por la Presidencia este plan impactó en todo el territorio nacional con 1,691,251 metros lineales de aceras y contenes que mejoraron las condiciones de movilidad peatonal para más de 200,000 beneficiarios directos y casi 5 millones de beneficiarios indirectos.

El presidente de la LMD, Víctor D'Aza, explicó que los recursos de este Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal se distribuirán bajo criterios que garanticen la equidad territorial de manera tal que serán asignados a cada territorio según tres partidas de un 33.33 % cada una, en la que la primera partida será distribuida a todos los Gobiernos locales, dice.

Una segunda partida de un 33.33% se aplicará con base en el criterio de población, que se sumará a la primera partida, y la tercera parte de 33.33% obedecerá a demandas comunitarias y de alta necesidad. Aclaró que, en el caso del Distrito Nacional, la Presidencia de la República ha dispuesto de un plan particular, por lo que no se tendrá en cuenta en este presupuesto.