Banco Promerica celebra primer Foro Internacional de Inversión y Nearshoring

El Banco Promerica realizó el primer Foro Internacional de Inversión y Nearshoring de la República Dominicana, el cual reunió a líderes del sector público, empresarios, inversionistas internacionales y las principales firmas globales de empresas de consultoría inmobiliaria.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, quien en su intervención destacó la visión estratégica del Gobierno para consolidar a República Dominicana como un hub regional de inversión y nearshoring.

El mandatario subrayó las políticas implementadas en materia de infraestructura, estabilidad macroeconómica y clima de negocios, factores que posicionan al país como un destino confiable y competitivo para la inversión extranjera.

Abinader resaltó que este foro representa un hito en la promoción internacional del país, reafirmando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

En tanto que, Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica, destacó el liderazgo de Grupo Promerica en la región, y el rol de la entidad financiera en promover iniciativas que fomenten la atracción de inversiones bajo la estrategia de Nearshoring.

“En Banco Promerica estamos convencidos de que la República Dominicana tiene todas las condiciones para convertirse en un hub regional de inversión. Nuestro compromiso es seguir creando espacios que conecten a los grandes inversionistas con las oportunidades que ofrece nuestro país, impulsando un crecimiento sostenible y de largo plazo”, afirmó Carlos Julio Camilo.

La jornada inaugural también incluyó las intervenciones de la Sra. Francesca Rainieri, presidenta del Consejo de Directores de AMCHAMDR, y del Sr. Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, quien presentó la ponencia “Visión País: Políticas públicas y privadas para favorecer el clima de inversión”.

Durante el foro se llevaron a cabo conferencias magistrales y presentaciones de expertos de reconocidas firmas internacionales de empresas de consultoría inmobiliaria y de selección de localidades como Cbre, Newmark, Cushman & Wakefield, Gensler Y Colliers, líderes globales en desarrollo de oficinas y parques industriales.

Uno de los momentos más destacados fue el panel “Posicionamiento de la República Dominicana como receptor de inversiones de Nearshoring”, con la participación de reconocidos líderes empresariales como Manuel Estrella, presidente del Consejo de Directores de Grupo Estrella; José Singer, presidente del Consejo de Directores de Termoenvases; Manuel Tavares Sánchez, presidente PIISA Industrial, y Manuel Martínez, ceo de DP World Dominicana.

Los panelistas compartieron su visión y experiencia sobre la atracción de capital extranjero, el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo sostenible e innovador del país.

El foro culminó con rondas de negocios diseñadas para promover encuentros estratégicos entre inversionistas, empresas locales y empresas de consultoría inmobiliaria y de selección de localidades, potenciando la concreción de nuevas oportunidades comerciales.