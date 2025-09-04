La misión del FMI se reunión hoy con los empresarios

El Conep (Consejo Nacional de la Empresa Privada) recibió hoy a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes, como parte de las consultas del Capítulo IV que realiza el organismo multilateral.

En este espacio se pasó balance a la economía dominicana, a las perspectivas de crecimiento e inversión, y se abordaron temas estructurales, explica el Conep.

En el encuantro, el sector privado reiteró su compromiso con impulsar el crecimiento sostenible, fortalecer la confianza en la economía y contribuir al desarrollo integral de la República Dominicana.

Por la Junta de Directores, participaron:

• Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

• Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE)

• Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores)

• Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona)

• Cámara Dominicana del Mercado de Capitales (Cadomca)