Fondos de inversión pasan de RD$380,000 millones y alcanzan récord histórico

La Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi) informó que el patrimonio administrado por los fondos de inversión cerró julio en RD$380,497 millones, cifra equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana.

De acuerdo con el boletín mensual de Adosafi, el número de cuentas activas en fondos de inversión ascendió a 61,428, reflejando la confianza sostenida de los inversionistas y el dinamismo del sector.

El crecimiento del mercado de fondos de inversión continúa diversificando la oferta de instrumentos financieros en el país, con un impacto positivo en el financiamiento de proyectos inmobiliarios, de renta fija, desarrollo de sociedades y deuda de infraestructura.

“Estos resultados confirman el rol cada vez más relevante de los fondos de inversión en la economía nacional. Estamos construyendo un mercado más profundo, con mayor acceso a oportunidades de inversión para los dominicanos y con capacidad de aportar al desarrollo sostenible del país”, expresó Santiago Sicard, presidente ejecutivo de Adosafi.

La asociación reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la transparencia, la innovación y la confianza en la industria de fondos de inversión, que se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en el sistema financiero dominicano.

En comparación con años anteriores, la industria ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en montos administrados como en la variedad de fondos disponibles. Esto responde a la confianza de los inversionistas institucionales y particulares, así como a un entorno regulatorio que promueve la transparencia y la seguridad jurídica.

El gremio enfatizó que el fortalecimiento de este mercado no solo amplía las alternativas de inversión, sino que también impulsa el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, el inmobiliario, la energía y las infraestructuras, generando un efecto multiplicador en la economía y nuevas oportunidades de crecimiento para el país

Adosafi tiene como misión fomentar el crecimiento sostenible del mercado de fondos de inversión en la República Dominicana, promoviendo las mejores prácticas, la transparencia y el acceso equitativo a instrumentos de inversión que contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional.

Es la organización que agremia a todas las sociedades administradoras de fondos de inversión autorizadas a operar bajo la Ley de Mercado de Valores.